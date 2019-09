Fenômeno das redes sociais, com um canal criado em 2012 no YouTube e que já beira a impressionante marca de 12 milhões de inscritos, o jovem mineiro Enaldo Lopes divide a rotina entre gravações de vídeos, viagens aos fins de semana, apresentações teatrais e a literatura. No próximo sábado, o rapaz de 21 anos promove em Belo Horizonte o lançamento do segundo livro.



“A Lenda do Zap” foi sucesso na última Bienal do Rio, no início do mês. Graças, sobretudo, ao público infanto-juvenil, base dos seguidores do jovem talento. A primeira incursão dele no universo literário “O Mundo Louco de Enaldinho”, já havia se destacado na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, no ano passado.



“Os vídeos que eu gravo são de coisas que eu gostaria de fazer na minha infância e não podia, como o de 100 camadas de Oreo, em que realizo um sonho de criança de separar o recheio de 100 biscoitos Oreo e juntar em um só”, conta, sobre o conteúdo que diverte seu público.



Enaldinho frisa que o vídeo da “montanha de biscoito” elevou seu número de inscrições no canal de 100 mil pra 1 milhão em uma semana, um recorde para a rede social. “Algumas vezes pego inspirações de programas antigos. Em outras ocasiões faço a partir de vídeos de outros países”, explica o youtuber, que vê a espontaneidade como o maior atrativo das gravações que faz com amigos. “Em nenhum vídeo seguimos roteiro, só pegamos uma ideia base do que queremos fazer. Daí filmamos de forma bem natural, e mesmo as coisas que dão errado ficam no vídeo. O forte das gravações é que fica tudo bem improvisado”.



11,9 milhões de usuários inscritos no canal de youtube do enaldinho, criado em 2012 e com quase 700 vídeos publicados (até o momento). O mais visualizado foi um em que trollava um amigo que estava dormindo: 31 milhões de visualizações



Como Começou

Aficionado por jogos eletrônicos, Enaldinho criou um canal inicialmente para assistir conteúdo alheio. Depois começou a gravar algumas jogadas e a participar de eventos de games.



“Em um desse eventos, vi que os estandes estavam vazios e havia uma salinha com milhares de pessoas em volta”, lembra. “Quando descobri que era uma sala VIP para youtubers, fiquei fascinado por isso, porque vi que era um conteúdo que eu já fazia”.



Serviço

Lançamento do livro “A Lenda do Zap”, de Enaldinho

Sábado (21 de setembro), às 17h

Livraria Leitura - Minas Shopping

Av. Cristiano Machado, 4000 – União

Classificação livre

Entrada gratuita, mediante distribuição de 300 senhas na loja, a partir de sexta-feira (20)