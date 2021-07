Com a previsão de temperaturas baixas no final de semana, é hora de ficar embaixo do cobertor. Para quem não gosta de tirar a blusa do armário, um alento é saber que o Brasil não sofre com nevascas e termômetros abaixo de zero grau. O cinema tem um punhado de filmes em que o tempo frio foi o protagonista. Preparamos uma lista de cinco títulos premiados de gêneros variados, mostrando que sensações geladas podem muito bem serem sinônimo de amor (“Titanic”) , assim como de situações de muito medo, como em “O Iluminado”.

O ILUMINADO

A imagem do personagem do enlouquecido personagem Jack Torrance completamente congelado na neve é a síntese do filme de Stanley Kubrick. A família do escritor vai para um hotel que se fecha durante o inverno rigoroso e estranhos acontecimentos do passado começam a assombrar o lugar

Romance trágico baseado num acidente real, ocorrido em 1912 Romance trágico baseado num acidente real, ocorrido em 1912

TITANIC

Ok, você vai dizer que a cena mais marcante do filme é quando Jack se põe na proa do navio, ao lado da amada Rose, e grita “Eu sou o rei do mundo!”. Mas é impossível esquecer o momento em que o casal se separa, após o transatlântico ir à pique, e Jack está debruçado sobre uma porta, com o corpo imerso, e completamente congelado

Terror sueco gerou uma refilmagem americana

DEIXA ELA ENTRAR

Esse filme sueco do gênero de terror é um perfeito exemplo de como a neve para simbolizar sentimentos. No caso, a ausência de amor, em que dois garotos vizinhos levam uma vida muito solitária. O menino, ao receber algum conforto da amiguinha, se deixa entrar num universo desconhecido em função dessa amizade

Caçador vivido por Leonardo DiCaprio é abandonado no gelo por companheiros de expedição

O REGRESSO

Mais um filme que recorre a um rosto masculino congelado para estampar a aspereza do tema. No caso, um caçador é abandonado numa floresta gelada, após ser atacada por um urso. Além de enfrentar o inverno brutal, ele percorrerá milhares de quilômetros até encontrar os colegas que lhe traíram

Animação sobre a amizade de duas irmãs princesas já rendeu uma continuação

FROZEN

O título da animação da Disney em português já diz tudo: “congelado”. Nesse cenário, uma princesa parte numa jornada para reencontrar a irmã, cujos poderes transformam o reino num lugar eternamente invernal. Para isso, contará com a ajuda de um boneco de neve tagarela, um homem da montanha turrão e uma rena.