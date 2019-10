Rafael Vitti usou as redes sociais logo pela manhã nesta quinta-feira, (24), para compartilhar com os seguidores a primeira foto da filha com Tatá Werneck. O nome da pequena, que nasceu na quarta-feira, (23), ainda não foi divulgado.



Vitti postou uma foto no Instagram na qual aparece sentado em uma poltrona com a filha em seus braços. "Colo de papai...tô muito bobo, nem sei. Parece que o tempo parou para o amor passar", escreveu na legenda da imagem com a hashtag "Primeiro dia".



A publicação foi comentada por personalidades como Larissa Manoela, Enzo Celulari, Fernanda Paes Leme e Carol Castro.



Tatá Werneck também postou uma foto de rosto da pequena, bem de pertinho, ironizando o meme da personagem Nazaré Tedesco, da novela global Senhora do Destino. "Estou aqui refletindo sem entender sobre aquele meme da Nazaré onde ela está refletindo sem entender", diz a legenda da imagem.



Durante a primeira madrugada como mãe, Tatá Werneck publicou uma foto em que a filha aparece em seu colo. "Meu amor, você me acorda de duas em duas horas, mas minha vontade é te acordar de 20 em 20 minutos de saudade", disse, fazendo uma referência à amamentação.