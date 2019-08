Taís Araújo foi homenageada com um mural feito com arte em grafite na cidade do Guarujá, litoral paulista. A atriz compartilhou no Instagram a publicação com fotos da obra localizada na Avenida Santos Dumont.



"Bom dia pra você que acordou em versão 'grafite nos muros' e está toda derretida com a linda homenagem", escreveu ela na legenda.



Os responsáveis pela arte são grafiteiros idealizadores do projeto Cidade Viva, que busca revitalizar espaços públicos.



Confira abaixo a publicação de Taís Araújo e outras imagens que mostram o processo do mural: