O músico mineiro Ton Guimarães inicia hoje a temporada de estreia do show “Filhos de Xangô” no Cine Theatro Brasil Vallourec, um espetáculo que reúne canções de autoria própria e releituras com a intenção de unificar uma mensagem de tolerância.



“Aguardamos um público aberto a novidades musicais, um cuidado que temos nos arranjos e nossa preocupação poética nas letras”, convida o artista de 44 anos, que prioriza o aspecto de música popular brasileira para a performance, mas traz como mote uma mensagem de tolerância para com a cultura de origem africana, principalmente no que tange a religiões como a umbanda, na qual foi criado desde a infância.



“Nós fazemos uma reverência a essa cultura por meio de instrumentos, em especial dos tambores, que nos terreiros adquirem o papel de controlar as energias”, revela Guimarães, que pretende usar o palco para desatrelar a imagem das religiões afro da ideia de macumba. “O primeiro passo para o respeito é conhecimento do outro, que abre espaço para o diálogo”, aponta.



“Quando selecionamos elementos dessa musicalidade de matriz africana escolhemos o tambor porque é o principal alvo da intolerância. Ele tem presença marcante tanto nos terreiros quanto nas rodas de capoeira e nos cultos familiares”, destaca o artista.



Além de 15 músicas autorais de Ton Guimarães, o “Filhos de Xangô” (nome dado em alusão a uma de suas canções, de 2003) homenageia duas músicas de compositores com quem o artista divide a identidade negra e o apreço por um repertório repleto de romance e melancolia: “Fim de Festa”, de Itamar Assumpção, e “zero”, da cantora Liniker.



“Conseguimos preservar os arranjos do Itamar Assumpção, que tem destaque para o contrabaixo, um artista que teve uma reconhecimento aquém do que deveria, e na música da Lineker simplificamos um pouco, tiramos os belíssimos usos de instrumentos de sopro e interpretamos com violão, baixo e percussão”, analisa o artista, que divide o microfone com Camila Ramos e é acompanhado por uma banda majoritariamente formada por educadores, com Daniel Santos no violão, Wanderson Rocha no baixo, o baterista Glaydson Benevenutto e os percussionistas Waldemir Rodrigues, Edson Guimarães e Jimmy Roque.



Algumas das músicas serão inéditas para o público, entretanto outras já remontam a uma história mais longeva de Ton Guimarães, compositor desde a infância e que carrega o samba em sua veia artística. Ele é fundador e vocalista de um projeto paralelo ao que entra hoje em cartaz, o grupo de samba Angenor. A banda, criada em 2012, presta reverência a Angenor de Oliveira – ninguém menos que o gênio Cartola.



SERVIÇO

Ton Gimarães – Filhos de Xangô Sexta-feira (6), às 20h Teatro de Câmara do Cine Brasil Vallourec (Av. Amazonas, 315 – Centro) Ingressos: R$ 20