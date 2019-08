Taylor Swift lançou na madrugada desta sexta-feira (23), o álbum Lover, com 14 músicas e o "amor" como tema principal. Na noite do dia anterior, a cantora divulgou também o clipe da faixa-título, que leva o mesmo nome do disco.



No vídeo de quatro minutos, ela mostra uma história de amor fictícia com um homem, idealizando morar junto a ele durante toda a canção.



"Podemos ser próximos assim para todo o sempre? / E ah, me leve para sair e para casa, para todo o sempre", diz Taylor em um trecho.



O álbum já tem mais de 20 milhões de visualizações no YouTube, até o horário desta publicação, e vendeu mais de um milhão de cópias antes de ser lançado, segundo a Variety.



Além de Lover, Taylor Swift já havia lançado algumas músicas do novo projeto, como The Archer, Me e You Need To Calm Down, que critica os homofóbicos e homenageia a comunidade LGBTQ.

Assista ao videoclipe de "Lover":

Leia mais:

Escritor e músico Rubinho Giaquinto lança segundo livro de crônicas, 'Roda de Carroça'

​Trinta anos depois de partir, Raul Seixas tem mensagens atuais