O Telecine divulgou atrações para os próximos dias. O destaque, guardado para o dia 20, às 22h, no Telecine Premium, é o filme Homem Formiga e a Vespa. Está programada também homenagem aos 130 anos de nascimento de Charles Chaplin, com exibição, na terça, 16, no Telecine Cult, de alguns de seus filmes – às 13h25, O Garoto, às 14h30, Em Busca do Ouro, às 15h55, O Circo, às 17h40, Luzes da Cidade, às 19h50, Tempos Modernos, às 22h, O Grande Ditador, à 0h40, Luzes da Ribalta. E, no dia 19, tem a Invasão Marvel, com o combo triplo Vingadores, no Telecine Pipoca – Às 17h, Os Vingadores, às 19h30, Vingadores: Era de Ultron, e, às 22h, Vingadores: Guerra Infinita.