Dono do maior canal de ilusionismo do mundo, o youtuber Pyong Lee se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter neste domingo (9) e o motivo foi bem diferente da fama que fez como hipnólogo. Participante do BBB 20, o paulista vem sendo acusado pelos telespectadores de assediar as sisters Marcela e Flayslane na festa da última noite.

Grande parte dos telespectadores que comentaram os acontecimentos pedem a expulsão de Pyong da casa. Em um dos momentos, o hipnólogo aparece passando a mão no bumbum da cantora paraibana. Em outra situação, ele agarra a médica Marcela e tenta beijá-la, sendo, inclusive, advertido pela moça.

Hipnólogo está sendo acusado por telespectadores de assediar duas sisters

Pela manhã, no confessionário, o hipnólogo pediu desculpas aos telespectadores e à esposa, Sammy Lee. "Primeira coisa que eu quero fazer é falar com minha esposa. Sammy, ontem teve festa e perdi o controle. Não lembro de muita coisa. Desculpa. Para os brasileiros também, desculpa para quem assiste", disse Pyong durante o raio-X.

Polêmicas

Segundo eliminado do programa, o ginasta Petrix também foi alvo de polêmica. Depois de deixar a casa, ele prestou depoimento na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e respondeu a questionamentos sobre possível crime de importunação sexual contra as colegas de confinamento, Flayslane e Bianca.