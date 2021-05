Telo Borges, 14 Bis e Beto Guedes se reúnem neste domingo (23), às 18h, para a live "Vento de Maio", que será transmitida pelo canal oficail do Minas Tênis Clube, diretamente do Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas.

O show faz parte do início das comemorações dos 50 anos do Clube da Esquina, marcados pelo lançamento do álbum homônimo, em 1972. “Aproveitando o nome deste mês e os bons ventos que nos unem nessa celebração inédita, com esperanças de dias melhores, saúde paz e amor”, afirma TBorges.

O encontro inédito inclui canções que fazem parte da memória afetiva de gerações de belo-horizontinos, como “Planeta Sonho”, “Sal da terra”, “Caçador de mim”, “Voa bicho”, “Linda Juventude”, entre outras. “Não temos um ponto alto específico do show, já que, pelo ineditismo do encontro, todos os momentos serão especiais”, afirma Telo Borges, vencedor do Grammy Latino em 2003, com a canção “Tristesse”, parceria com Milton Nascimento.

O nome do show, "Vento de Maio", também é o título da música feita em parceria por Telo e seu irmão Márcio Borges, eternizada na voz de Elis Regina (1945-1982), no disco de 1980. No livro “Os sonhos não envelhecem: histórias do Clube da Esquina”, Márcio Borges conta que fez a letra para a canção de Telo, sem contar que a estava fazendo. “Ele tinha composto dois pequenos temas para duas peças infantis, produzidas por um grupo de teatro amador em Belo Horizonte. A ideia de Lô era unificar os dois temas através de uma única letra, ignorando o que havia sido escrito para as peças. Lô queria fazer uma surpresa para nosso irmão, gravando a música primeiro, antes de mostrar-lhe”, revela Márcio.

Telo completa a história, lembrando que nunca havia imaginado uma canção sua na voz de Elis. “Quando eu, com 17 anos, fiz dois temas pra uma peça infantil, que o meu irmão Lô transformou em uma ideia, e o meu outro irmão Marcinho fez a letra, eu não imaginava que teria uma gravação tão maravilhosa quanto a que o Lô fez, e muito menos que teria a extraordinária e saudosa Elis Regina a eternizando”, destaca.

