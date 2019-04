Fátima Bernardes gosta de se reiventar. A apresentadora do Encontro falou sobre o assunto nesta segunda-feira, (1º), em entrevista a Lázaro Ramos no programa Espelho, do Canal Brasil.



"Eu sou uma pessoa que aparento muita tranquilidade, mas sou uma pessoa extremamente inquieta, desde criança. Então, estou sempre precisando dessa reinvenção", afirmou ela quando o ator e apresentador perguntou sobre a mudança do jornalismo factual para aquele mais leve e do mundo do entretenimento.



A apresentadora disse que sempre se antecipa quando prevê que está se acomodando. "Eu tenho muito medo da acomodação, sempre tive", disse. Fátima contou que pensou dessa forma quando saiu do Jornal Nacional. "Eu pensava: 'será que daqui a cinco anos eu vou estar feliz como estou agora? Talvez não, então vamos sair agora, vamos imaginar alguma coisa nova agora'. Porque se o olho parar de brilhar, não tem mais graça. Estou tentando sempre me reinventar mesmo", declarou.



Questionada sobre onde, então, ela queria estar sem ser no jornalismo diário, ela detalhou o que hoje é o Encontro. "Estava procurando um lugar onde eu pudesse continuar falando de atualidade, levando informação, mas de uma maneira mais pessoal, em que eu pudesse escolher os temas, que eu não ficasse tão pautada pelo noticiário do dia a dia que estava muito duro e só foi piorando. Eu estava mais cansada", falou.