A interação entre sons e movimentos estará em foco na próxima atração do projeto Terça da Dança, que integra a programação do Circuito Municipal de Cultura. Nesta terça-feira (29), às 19h, acontece live-exibição da série “Tocar”, criação das bailarinas e coreógrafas Margô Assis (BH) e Thembi (BH) Rosa, em parceria com o duo musical O Grivo (BH). Na sequência, os criadores participam de um bate-papo ao vivo, com mediação da coreógrafa Suely Machado (BH).

As atividades acontecem no formato on-line, com transmissão pelo site, pelo Youtube da Fundação Municipal de Cultura e pelo Facebook do Circuito Municipal de Cultura, e são realizadas seguindo todos os protocolos vigentes em Belo Horizonte de prevenção ao contágio pela Covid-19.

“Tocar”, composta pelas obras “Espirais”, “Pêndulos” e “Sopros”, é uma instalação sonora e coreográfica que dá continuidade à colaboração entre as criadoras, iniciada no ano 2000. Para este trabalho, os músicos foram convidados pelas duas artistas a criar objetos sonoros proporcionais à escala corporal, para serem tocados/dançados.

Daí nasceram esculturas sonoras em bambus, pêndulos com espirais em arames, apitos com água, roldanas, engrenagens com fitas e folhas, dentre outras. É a partir delas, que as artistas exploram as interações entre sons e movimentos mediada pelos objetos sonoros acoplados com captadores de contato, microfones e demais dispositivos sonoros.

Após a exibição dos vídeos, os artistas participam de um bate-papo ao vivo, com mediação da coreógrafa Suely Machado. Formada em Dança Moderna, com trabalhos e formação dentro e fora do Brasil, Suely fundou, em 1982, o grupo de dança Primeiro Ato, atualmente com sede em Belo Horizonte e Nova Lima. A coreógrafa foi ainda, em 2016, condecorada com a Comenda de Mérito Artístico pela Câmara Municipal de Belo Horizonte

O Circuito Municipal de Cultura é realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e da Fundação Municipal de Cultura (FMC), em parceria com o Centro de Intercâmbio e Referência Cultural (CIRC).