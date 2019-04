A Páscoa pode até ser considerada a época mais doce do ano para muitas pessoas, mas tem quem não coma açúcar e procure por substituições. É o caso de Thais Fersoza, mulher de Michel Teló e mãe dos pequenos Melinda, de dois anos, e Teodoro, de apenas um. Em um vídeo publicado no seu canal do YouTube, a atriz revelou que as crianças não vão ganhar ovos de chocolate na data comemorativa.



"Vou fazer uma coisa muito legal para as crianças. Os meus ainda não comem açúcar, então eu resolvi fazer um bombom, uma trufinha diferente e uma coisa artesanal para colocar no café da manhã das crianças para elas poderem brincar com essa coisa do coelhinho", introduz.



A atriz prepara trufas com tâmaras, ameixas, nozes, amêndoas e cacau em pó, e em seguida, ensina a fazer orelhinhas de coelho como decoração para divertir a refeição das crianças.



Assista ao vídeo:





