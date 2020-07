Em resposta aos ataques sofridos por protagonizar a campanha de Dia dos Pais para uma empresa de cosméticos, Thammy Miranda chamou seus críticos de falsos moralistas, e com as prioridades erradas. O ator é trans e tem um filho de 6 meses de idade com a modelo Andressa Ferreira.

"Falsos moralistas. São homens públicos e deveriam cuidar da saúde, de gerar emprego, ajudar quem precisa. Deveriam estar mais preocupados com os pais que não ajudam os filhos e deixam as mães sofrendo, que batem nas mães na frente dos filhos. Deveriam criticar pais que deixam de pagar a pensão dos filhos", disse Thammy em sua conta no Twitter.

Após anunciar que estrelaria a campanha no Dia dos Pais, uma enxurrada de comentários pregou o boicote à empresa, alegando que o filho de Gretchen não poderia ocupar o papel. Entre eles o pastor Silas Malafaia e o deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ).

Thammy já havia publicado um vídeo em que sua mãe lhe defendia nas redes sociais. Gretchen disse que seu filho é um pai de verdade, presente, que sustenta, que ama, que cuida do filho e protege a mulher.