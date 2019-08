Aaron Paul assume seu papel icônico de Jesse Pinkman em The Road: A Breaking Bad Movie, que chegará à Netflix em 11 de outubro, pelas mãos do roteirista e diretor Vince Gilligan, criador da série original.



O filme contará em forma de suspense a vida do jovem parceiro de Walter White, quando ele consegue fugir do cativeiro e tenta se reconciliar com o passado para assumir o comando de sua vida.



Para quem ainda não sabe nada da série Breaking Bad, hora de dar uma maratonada, pois a Netflix tem em seu catálogo todas as temporadas.

Assista ao trailer do filme: