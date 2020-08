Nova banda de Jairo Guedz (The Mist, ex-Sepultura), o The Troops of Doom lançou nesta quarta-feira (5) a primeira amostra de seu som. Numa espécie de continuação da musicalidade presente na Era “Bestial Devastation/Morbid Visions” (os dois primeiros registros do Sepultura), o grupo soltou o lyric vídeo de “Between the Devil and the Deep Blue Sea”.

Guiada pelo death metal, a música fará parte do EP “The Rise of Heresy”, previsto para outubro deste ano, via Blood Blast, da gravadora Nuclear Blast.

Além de Guedz, o The Troops of Doom tem em sua formação o baixista e vocalista Alex Kafer (Enterro, Mysteriis), o guitarrista Marcelo Vasco (Mysteriis, Patria) e o baterista Alexandre Oliveira (Tianastácia, Southern Blacklist).