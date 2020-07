A segunda temporada da série "The Umbrella Academy" já está disponível no Netflix desde o início desta sexta-feira (31), em dez novos episódios.

A história dos irmãos com superpoderes é baseada nos quadrinhos de Gerard Way e do brasileiro Gabriel Bá. Na segunda temporada, os integrantes da família Hargreeves foram enviados a diferentes anos da década de 60, uma ruptura no tempo que também provocou uma guerra de proporções apocalípticas que eles precisam evitar.

Após serem enviados para diferentes anos do passado, irmãos Hargreeves precisam evitar guerra apocalíptica

"Agora, a Umbrella Academy precisa descobrir uma forma de se encontrar novamente, entender o que causou essa guerra apocalíptica, acabar com ela e voltar ao presente para impedir outro apocalipse, tudo isso enquanto são caçados por um trio de assassinos suecos cruéis".

A série foi criada por Steve Blackman, e conta com Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Aidan Gallagher e Kate Walsh no elenco.