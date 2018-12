O álbum “The Greatest Showman – Reimagined”, baseado nas músicas do longa-metragem estrelado por Hugh Jackman, acaba de ganhar um clipe emocionante para a canção “This Is Me”. Com o apoio do elenco do seriado “Queer Eye”, exibido pela Netflix, o vídeo mostra como três adolescentes realizaram seus sonhos.

O vídeo faz parte de uma campanha de incentivo da Save The Music Foundation. A fundação busca fundos e promove a criação de programas de música e artes em escolas públicas nos Estados Unidos. O clipe mostra como a arte tem um impacto profundo na vida dos jovens. A faixa é interpretada por Kesha, Keala e Miss Eliot e está disponível no YouTuber e nos serviços de streaming.

