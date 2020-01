Terceiro aplicativo mais baixado no planeta, o Tik Tok alcançou a marca de mais de 1 bilhão de downloads em celulares, superando Facebook e Instagram. Rival do Snapchat, a plataforma chinesa gratuita cria e publica vídeos curtos de humor nas redes sociais, além de permitir que os usuários interajam entre si, sigam perfis, curtam e comentem as publicações.

O aplicativo foi lançado em setembro de 2016, mas teve um "boom" de downloads no ano passado. Uma característica que chama a atenção dos internautas é a disponibilidade de diversos filtros, efeitos e sons para serem incluídos, deixando os vídeos mais criativos e personalizados. Mas afinal, como criar conteúdos pelo app?

1º Passo: criar uma conta

Não é obrigatório ter uma conta. Os usuários podem assistir aos vídeos sem ter uma conta na plataforma. Ao baixar e abrir a plataforma pela primeira vez, já é possivél vizualizar gravações de usuários mundo afora. No entanto, para publicar um conteúdo próprio, é preciso criar a conta.

Para isso, vá ao canto direito do menu inferior e toque no ícone de avatar. Em seguida, escolha se quer criar uma conta com o número de celular, e-mail, Facebook, Google ou Instagram.

2° Passo: editar informações

Após o login, basta editar o perfil e personalizar as informações. É possivél alterar nome, nome de usuário, adicionar uma descrição e vincular as contas do Instagram e Youtube ao perfil. Quando terminar, é só salvar.

3° Passo: navegando pelo aplicativo

O Feed do Tik Tok é dividido em duas partes. Enquando a aba "Seguindo" mostra as publicações dos usuários que você segue, a aba "Para Você" mostra os posts em alta ou selecionados pelo app, de acordo com as as preferências e o perfil. Você pode curtir, compartilhar com os amigos ou comentar essas publicações.

Além disso, durante a navegação pelo feed, se você estiver com um vídeo aberto e se interessar pelo conteúdo ou quiser seguir a pessoa que postou, é só deslizar para a esquerda que você poderá conferir o perfil da pessoa, e ter a opção de seguir e ver mais posts publicados pelo perfil

4º Passo: publicar um vídeo

Toque no botão "+" no menu inferior do aplicativo. Você pode gravar um novo vídeo ao tocar no botão vermelho principal ou enviar um arquivo da galeria no ícone "realizar upload", no canto inferior direito. No menu lateral, é possivél inverter a câmera para frontal ou traseira, além de mudar a velocidade da gravação, ativar o "modo beleza" e filtros que contam com uma variedade de opções, além de incluir temporizador e o flash.

Sons e Efeitos

Toque no canto inferior da tela na aba "efeitos" e escolha o desejado. O Tik Tok dispõe de uma infinidade de possibilidades. Além dos efeitos, o app também dá a possibilidade de se acrescentar músicas durante a gravação. Você pode escolher uma preferida ou descobrir as que estão mais populares no Tik Tok.

5° Passo: publicar o vídeo

Após criar o vídeo com os efeitos e a música, é só adicionar uma legenda e publicar. Você ainda tem a opção de compartilhar o conteúdo no Whatsapp, Instagram e outras plataformas - no canto superior esquerdo.

Agora ficou fácil entender como o aplicativo funciona né? Baixe o aplicativo que virou uma febre mundial e começe a gravar logo vídeos divertidos e criativos!

Confira como foi a estreia do Hoje em Dia na plataforma:

(*) Vivian Chagas, estagiária sob supervisão de Renato Fonseca

