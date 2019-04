O tema do “Comida di Buteco” deste ano não traz nenhum elemento da cozinha de raiz. A novidade do concurso, que começa hoje (12) e prossegue até 12 de maio, está no seu preço: R$ 20 por petisco concorrente, em alusão às duas décadas do principal evento butequeiro do país.

Criado em Belo Horizonte em 2000, o “Comida di Buteco” se espalhou pelo país e hoje está presente em 21 cidades. Todas elas estamparão a “pechincha” em seus pratos.

O Hoje em Dia conferiu, em evento de abertura realizado na terça-feira, no Mercado Central, alguns dos tira-gostos e, em muitos casos, a diminuição de valor de R$ 25,90 para R$ 20 não significou em redução da porção. Um exemplo: o “20 V”, do bar Já To Inno, no Barreiro, atende de três a quatro pessoas perfeitamente.

O Já To Inno busca o tetracampeonato e, segundo os seus proprietários, o preço em conta é válido como propaganda, atraindo consumidores para o restante do ano.

Em BH, são 52 bares na disputa, que serão avaliados por público e corpo de jurados em quatro categorias (petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida).

Serviço:

Veja lista de participantes e pratos em comidadibuteco.com.br/ belo-horizonte/botecos

PERFIL BUTECOS PARTICIPANTES – EDIÇÃO 2019

Buteco: Conto Bar Endereço: Av. Cristiano Machado, 1950, LOJA 143 - Cidade Nova

Telefone: (31) 98607-0919

Funcionamento: Segunda a sábado: 10h a 21h30 / Domingo 10h a 19h

Nome do petisco: Deus não joga dados

Descrição: Dadinhos de tapioca com queijo canastra e molho agridoce

Buteco: 222

Cidade: BH

Endereço: Av. Francisco Deslandes, 222 – Anchieta

Telefone: (31) 3653-0243

Funcionamento: Terça a sexta: 18h00 as 00h00

Sábado: 14h00 as 00h00

Domingo 14h00 as 22h00

Feriados: Consultar

Nome do petisco: Chicke’n Cheese

Descrição: Palitinhos de peito de frango e de queijo, empanados com panko e servidos com geléia de abacaxi e pimenta calabresa.

Buteco: Antônio Pé de Cana

Cidade: BH

Endereço: Rua Floriada, 15 - Sion

Telefone: (31) 3221-2099

Funcionamento: Segunda a Sábado: 11h a 01h / Domingo: 11h as 18h

Nome do petisco: TudiPorco

Descrição: Sobrecoxa recheada com alho poró e bacon, coberta com molho de queijo minas, acompanhada de batatas assadas com ervas e geléia de pimenta biquinho

Buteco: Baiúca

Cidade: BH

Endereço: Rua Piaui, 1884 - Savassi

Telefone: (31) 3225-5602

Funcionamento: Terça a sexta: 17h às 23h30

Sábado: 12h à 23h30

Domingo e feriados: 12h às 17h

Nome do petisco: Quebra Torto Mineiro

Descrição: Costelinha empanada, crispe de couve, purê de mandioca com torresmo , fraudinha braseada e farofa cítrica de panko com gengibre

Buteco: Bandeco

Cidade: BH

Endereço: Av. Trinta e um de março, 1060, loja 1 - Coração Eucarístico

Telefone: (31) 2552-9252

Funcionamento: Segunda a sábado: 17h a 0h

Nome do petisco: Tuenti

Descrição: Abobora Baby, recheada com Requeijão, Costelinha desfiada, Creme de abobora e Umbigo de banana, coberta com queijo do Serro gratinado. Acompanha torresmo de quiabo.

Buteco: Bar Bambú

Cidade: BH

Endereço: Rua Divisa Nova, 670 - Salgado Filho

Telefone: (31) 3052-1883

Funcionamento: Terça a Domingo: 17h00 as 23h30

Nome do petisco: Bem Combinado

Descrição: Bisteca assada, servida com purê de mandioca, crocância de torresmo e molho de panceta.

Buteco: Bar da Adriana

Cidade: BH

Endereço: Av. Waldomiro Lobo, 1841 - São Bernardo

Telefone: (31) 3494-0023

Funcionamento: Segunda a Sábado - 18h00 as 23h00

Nome do petisco: Porquinho Alcoólatra

Descrição: Costelinha de porco regada ao molho de vinho, acompanhada de madioca empanada e molho de pimenta dedo moça e gengibre

Buteco: Bar da Leila

Cidade: BH

Endereço: Rua Amazonita, 351A - Pompéia

Telefone: (31) 97303-4344

Funcionamento: Terça à Sabado 19h a 00h

Nome do petisco: Futrica

Descrição: Língua confitada regada ao molho de amora com pure de abóbora moranga, com cesto de pães acompanhando

Buteco: Bar da Praça

Cidade: BH

Endereço: Av. do Contorno, 3301 - Santa Efigênia

Telefone: (31) 2552-1224

Funcionamento: Segunda a Sábado: 17h a 00h

Nome do petisco: Medalhão??? Só que não, Vulcão..

Descrição: Medalhão de carne moída recheado com queijo acompanhado de mandioca empanada e molho de maionese

Buteco: Bar do Dedinho

Cidade: BH

Endereço: Av. Deputado Anuar Menhen, 231 - Santa Amélia

Telefone: (31) 3495-4251

Funcionamento: Terça a Sexta: 17h30 às 00h

Sábado: 12h à 01h

Domingos: 12h às 23h

Feriados: 12h a 00

Nome do petisco: Dedinho Da Lia

Descrição: Iscas de filet mignon acompanhadas de creme de milho agridoce, ovo fatiado, uva passas e azeitona, gratinados com muçarela

Buteco: Bar do Gil

Cidade: BH

Endereço: Rua Mar de Espanha, 343 - Santo Antônio

Telefone: (31) 3297-1564

Funcionamento: Sábado: 12h a 23h40

Nome do petisco: Helvécio Guimarães - Rasgando o Verbo

Descrição: Mini cones de maçã de peito e bolinho de moranga. Acompanha molho picante

Buteco: Bar do João (Santa Branca)

Cidade: BH

Endereço: Rua Mario de Andrade, 9 / lj 15 - Santa Branca

Telefone: (31) 3491-3122

Funcionamento: Segunda a Quinta 16h as 23h / Sexta: 16 a 00h / Sábado 14h as 00h / Domingos e feriados: 14h as 19h

Nome do petisco: "Juntin" que é bom

Descrição: Mistura de filé mignon, filé de frango, bacon ao molho barbecue, acompanhado de azeitonas verdes, abacaxi e molho de requeijão à moda da casa

Buteco: Bar do João (São João Batista)

Cidade: BH

Endereço: Rua Geralda Marinho, 117 - São João Batista

Telefone: (31) 3451-1344

Funcionamento: Segunda a Sexta: 17h00 as 00h

Nome do petisco: Especialidades do João

Descrição: Linguiça caseira acompanhada de farofa de Jiló e Vinagrete de Berinjela

Buteco: Bar do Louro

Cidade: BH

Endereço: Edifício Maletta - Av. Augusto de Lima, 233 - Loja 42 - Centro

Telefone: (31) 3222-4862

Funcionamento: Terça a Quinta: 18h a 00h

Sexta: 18h as 01h

Sábado: 11h as 01h

Domingo 11h as 18h

Nome do petisco: Escondido na Mandioca

Descrição: Mandioca frita recheada com pernil de panela desfiado, mussarela, acompanha creme de queijo

Buteco: Bar do Romeu

Cidade: BH

Endereço: Av. Valdomiro Lobo, 1050 com entrada na Rua Aniri, 8 - Guarani.

Telefone: (31) 3433-1845

Funcionamento: Quarta a segunda: 17h à 00h

Nome do petisco: Leitão no Ninho

Descrição: Joellho marinado na cachaça levemente cozido no vapor, servido sobre um ninho de couve. Acompanhado de batata baroa, glaciado na manteiga com ervas finas e abacaxi à milanesa

Buteco: Bar dos Amigos

Cidade: BH

Endereço: Rua Manoelina Dornelas, 314 - Jaqueline

Telefone:

Funcionamento: Terça a Domingo: 18h a 00h

Nome do petisco: Jeitim Mineiro

Descrição: Rabada com mandioca e manteiga de garrafa

Buteco: Bar Du Du

Cidade: BH

Endereço: Rua Violeta, 369 – Esplanada

Telefone: (31) 3646-1551

Funcionamento: Segunda a sexta: 17h a 00h / Sábado: 12h as 00h / Feriado: 12h as 19h

Nome do petisco: Vim Pra Ficar

Descrição: Língua de boi ao molho de vinho com purê de batata

Buteco: Bar Mania Mineira

Cidade: BH

Endereço: Rua Paracatu, 1099 - Santo Agostinho

Telefone: (31) 2515-5038

Funcionamento: Segunda a sábado: 18h a 00h

Domingo: 12h ás 18h

Nome do petisco: Triogia Gastronômica

Descrição: 1° trio – Ninho de queijo crocante com carne serenada e redução de vinho do porto.

2° trio – Camarão em crosta de farinha panko ao Coulis de Dijon.

3° trio – Panhoca recheada com bacalhau e fonduta de cream Cheese.

Buteco: Bar Mercado Central

Cidade: BH

Endereço: Av. Augusto de Lima, 744 - Loja 45 - Mercado Central

Telefone: (31) 3273-2333

Funcionamento: Segunda a Sexta: 11h às 18h

Sábado: 09h às 18h

Domingo: 09h às 13h

Nome do petisco: Maçã Du Amo

Descrição: Maçã de peito cozida com linguiça calabresa defumada e bacon, acompanhada de batatas e cenouras cozidas, com fatias de pães para acompanhar

Buteco: Bar Pompéu

Cidade: BH

Endereço: Rua São Miguel, 779 (antigo 1243) – Itapoã

Telefone: (31) 3443-5760

Funcionamento: Segunda e terça: 12h a 00h

Quarta a sábado: 12h a 01h

Domingos:15h a 00h

Feriados:15h a 01h

Nome do petisco: Franguin Tô Debaconavida

Descrição: Sobrecoxa recheada com alho poró e bacon, coberta com molho de queijo minas, acompanhada de batatas assadas com ervas e geléia de pimenta biquinho

Buteco: Boogie Oogie

Cidade: BH

Endereço: Rua Lindolfo de Azevedo, 1587 - Jardim América

Telefone: (31) 2573-0651

Funcionamento: Segunda a quinta: 17h30 as 23h

Sexta e Sábado: 17h30 as 01h

Nome do petisco: A Casa da Sorte

Descrição: Carne de Sol marinada na cerveja preta, regada de chutney de tomate verde, com creme de cogumelo funghi sobre purê de baroa. Acompanha a casinha da sorte

Buteco: Buteco do Lili

Cidade: BH

Endereço: Rua Líbero Badaró, 493 - Dona Clara

Telefone: (31) 3582-5246

Funcionamento: Segunda a Sexta: 17h a 00h

Sábado: 16h a 00h

Domingo: 12h a 20h

Feriados: 16h a 00h

Nome do petisco: Grandioso

Descrição: Jarret de porco, acompanhado com creme de milho verde com mostarda e queijo minas, farofa crocante de torresmo e guarnecido com batatas salteadas no azeite com ervas

Buteco: Buteco's Bar

Cidade: BH

Endereço: Rua Ernesto Braga, 02 / lj 02 - Santa Amélia

Telefone: (31) 99258-6505

Funcionamento: Terça: 17h à 00h

Quarta e Quinta: 17h à 01h

Sexta: 17h00 à 03h

Sábado: 11h00 às 03h00

Domingo: 11h00 às 22h00

Nome do petisco: Rabicó

Descrição: Costelinha, rabinho e pezinho de porco ao molho de cerveja preta com batata. Acompanha pãozinho

Buteco: Butiquim Vila Rica

Cidade: BH

Endereço: Rua Vila Rica, 637 - Padre Eustáquio

Telefone: (31) 3023-7740

Funcionamento: Terça a sexta: 17h às 00h / Sábado e domingo 12h as 22h

Nome do petisco: Mineirinho da Manu

Descrição: Lombo defumado temperado, acompanhado de cesta de pães de queijo, pimenta biquinho e dois molhos da casa

Buteco: Café Bahia

Cidade: BH

Endereço: Rua Tupis, 369 - Centro

Telefone: (31) 3274-4530

Funcionamento: Segunda a Sexta: 12h à 00h

Sábado: 11h às 00h

Domingo: NÃO ABRE

Nome do petisco: Cerveja para comer?

Descrição: Croquetão de costela de boi servida na canjiquinha, acompnhada de temporá de quiabo

Buteco: Café Palhares

Cidade: BH

Endereço: Rua dos Tupinambás, 638 - Centro

Telefone: (31) 3201-1841

Funcionamento: Segunda a Sexta: 12h às 21h

Sábado: 12h às 20h

Domingo e Feriados: NÃO ABRE

Nome do petisco: Ouriço

Descrição: Bifinhos de carne bovina moída empanados na batata palha

Buteco: Cantim Noir

Cidade: BH

Endereço: Rua Nisio Batista de Oliveira, 266 - São Lucas

Telefone: 99647-0853 / 98813-4760

Funcionamento: Quarta a Sábado: 18h à 01h

Nome do petisco: Da Casa di Pai

Descrição: Prato artesanal composto com opção com carne e opção vegetariana.

Parte Carne - Carne bovina marinada no vinho e pimentões coloridos, cebola e especiarias, cozida no molho sugo italiano, acompanhada de pães.

Parte Vegetariana - Bolinho de inhame com recheio de cogumelo funghi e queijos muçarela e parmesão.

Buteco: Carlão Rei do Churrasco

Cidade: BH

Endereço: Rua Dom Joaquim Silvério, 859 - Coração Eucarístico

Telefone: (31) 3375-9014

Funcionamento: Terça a sexta: 17h a 00h / Sábado: 12h a 00 / Domingos e feriados: 12h a 18h

Nome do petisco: Picanha do Chef

Descrição: Picanha assada na brasa, recheada com cebola, acompanhada de mandioca na manteiga de garrafa, chips de bacon e molho especial.

Buteco: Cebola Roxa Grill

Cidade: BH

Endereço: Rua Joaquim de Figueiredo, 1217 - Sta Helena (Barreiro)

Telefone: (31) 99583-0744

Funcionamento: Terça a sexta: 18h a 00h / Sabádo, domingo e feriado: 11h30 a 00h

Nome do petisco:

Descrição:

Buteco: Chácara Grill

Cidade: BH

Endereço: Rua Deputado Cláudio Pinheiro de Lima, 366 - Glória

Telefone: (31) 2516-6775

(31) 9 8483-1866

Funcionamento: Terça a quinta: 18h à 0h

Sexta: 18h a 01h

Sábado: 15h a 01h

Domingo: 12h às 16h

Nome do petisco: Machaca 20

Descrição: Carne de sol desfiada com pimentões, cebola, temperos e especiarias como no México, servida com torradas ciabatta e vinagrete de maxixe

Buteco: Chalé da Costela

Cidade: BH

Endereço: Av. Sebastião de Brito 818/820 - Dona Clara

Telefone: (31) 3491-9868

Funcionamento: Segunda a sexta: 18h a 00h / Sábados e feriados: 11h a 00h / Domingo: 11h a 23h / Sexta-feira santa: fechado

Nome do petisco: De 20 a 30

Descrição: Costela assada no bafo com fritas chips caseiras acompanhada de molho especial da casa

Buteco: Dona Suica

Cidade: BH

Endereço: Rua João Samaha, 390 A - São João Batista

Telefone: (31) 9 9322-2445

(31) 9 7543-5058

Funcionamento: Terça a sexta: 18h a 23h30

Sábado: 14h a 23h30

Domingo e feriado: 14h a 21h

Nome do petisco: Mani

Descrição: Costela de boi desossada com creme de mandioca gratinado

Buteco: Era Uma Vez Um Armazém

Cidade: BH

Endereço: Av. Professor Mário Werneck, 3200 - Buritis

Telefone: (31) 3879-2120

Funcionamento: Terça e Sexta 18h às 23h

Sábado: 13h às 22h

Domingo: 11h30 às 15h00

Feriados: consultar

Nome do petisco: Os Três Patetas

Descrição: Escondidinho de farofa com ragu de linguiça defumada e poeira de torresmo

Buteco: Cervejaria Pajé

Cidade: BH

Endereço: Rua Capim Branco, 419 - Vista Alegre

Telefone: 31 986494946

Funcionamento: Segunda à Quinta: 18h a 00h / Sexta e Sábado: 17h30 até o último cliente / Domingo: 14 às 23hrs

Nome do petisco: Combinado da Pajé!

Descrição: Copa lombo cozida na cerveja Pajé PAPA e alho poró, pão caseiro de malte, combinado com iscas de frango, empanados com queijo parmesão e acompanha molho de alho da casa

Buteco: Já To Inno

Cidade: BH

Endereço: Rua Benjamin Dias, 379 - Barreiro

Telefone: (31) 3384-1198

Funcionamento: Segunda a Sexta: 17h30 às 23h30

Sábado: 15h00 à 23h

Nome do petisco: 20 V

Descrição: Assado de batata recheada com costela de acém, envolto com bacon fatiado acompanhado por creme de queijo com alho poró a moda da casa

Buteco: Koqueiro's Bar

Cidade: BH

Endereço: Av. Silviano Brandão, 1293 - Sagrada Família

Telefone: (31) 2510-7025

Funcionamento: Segunda: Não abre / Terça a sexta: 18h as 00h / Sábado: 14h as 00h / Domingo: 13h30 as 19h30

Nome do petisco: Os Três Mosqueteiros

Descrição: Porpetas de boi ao molho sugo, frango ao molho branco e pernil ao molho de laranja com especiarias. Batatas picantes de acompanhamento.

Buteco: Leo da Quadra

Cidade: BH

Endereço: Rua Oliveira Lisboa, 94 - Barreiro

Telefone: (31) 3384-6109

Funcionamento: SEGUNDA A SEXTA – FEIRA: 17:30 ÁS 23:00H

SÁBADOS: 15:00 ÁS 21:00H / DOMINGOS E FERIADOS: FECHADO

Nome do petisco: Lambiscano

Descrição: Ossobuco cozido acompanhado de mandioca na menteiga com torradas

Buteco: Magrelo`s Bar (Bar do Zé)

Cidade: BH

Endereço: Av. Serrana, 615/635 – Serrano

Telefone: (31) 3475-0113

Funcionamento: Terça a Sexta: 17h00 à 00h

Sábado: 14h00 à 00h

Domingo: 14h00 às 22h00

Nome do petisco: Chico Bento

Descrição: Chã de Dentro Braseado (Cubos de carnes, seladas e cozidas em fogo baixo), aromatizados com vinho tinto

Buteco: Mudesto Butiquim

Cidade: BH

Endereço: Rua Thomas Gonzaga, 329 - Lourdes

Telefone: (31) 2510-7573

Funcionamento: Segunda a sexta: 17h a 00h / Sábado: 11h a 00h / Domingo: 11h a 17h

Nome do petisco: Vaca Desatolada

Descrição: Costela de boi confitada e prensada ao molho de mostarda escura, acompanhada de mandioca na manteiga de garrafa

Buteco: Mulão

Cidade: BH

Endereço: Rua Marambaia, 291 - Caiçara

Telefone: (31) 3412-6505

Funcionamento: Segunda a Sexta: 17h à 00h

Sábados e feriados: 11h às 19h

Nome do petisco: Bolinho Mineiro

Descrição: Bolinho de Carne de Boi com bacon moido na chapa, flambado na cachaça, acompanha queijo minas, molho de tomate caseiro e manjericão

Buteco: Orta Bar

Cidade: BH

Endereço: Rua Doresópolis, 606 - Bairro Fernão Dias

Telefone: (31) 98811-2950

Funcionamento: Terça a Sexta-feira 18h às 00h

Sábado 16h às 00h

Domingo 13h às 18h

Nome do petisco: Fim de Noite

Descrição: Quatro mini sanduíches com recheios de linguiça, carne de panela, ovo e bolinho de carne

Buteco: Pé de Goiaba

Cidade: BH

Endereço: Rua José de Alencar, 780 - Nova Suiça

Telefone: (31) 2555-3906

(31) 99971-3906

Funcionamento: Terça a sexta: 17h as 23h / Sábado 12h às 23h

Nome do petisco: Raiz de Minas

Descrição: Lombo assado na brasa ao molho de goiabada com queijo, pimenta agridoce e farofa de jiló

Buteco: Recanto do Renato

Cidade: BH

Endereço: Rua Elísio de Brito, 725 - Boa Vista

Telefone: (31) 3568-1670

Funcionamento: Segunda a Sexta: 18h a 00h / Sábado : 13h a 00h / Domigo: 12h a 19h30

Nome do petisco: Tilápia do Cheff

Descrição: Deliciosa Iscas de Filé de Tilápia, acompanhada de Chips de Batata e 3 molhos da casa

Buteco: Recanto Vovó Tela

Cidade: BH

Endereço: Rua Tenente Marino Freire, 270 - Maria Helena

Telefone: (31) 3456-7817

(31) 9 8509-9625

Funcionamento: Terça a quinta: 17h a 01h / Sexta e Sábado: 17h a 02h / Domingo: 15h as 01h

Nome do petisco: 20 Comer

Descrição: Filé de peito de frango empanado, marinado em ervas finas e gengibre. Acompanha molho de alho e creme de moranga na casquinha de parmesão

Buteco: Santuário Retrô Botequim

Cidade: BH

Endereço: Praça Capela Nova, 122 / Loja 1 - Minas Brasil

Telefone: (31) 99208-4950

Funcionamento: Terça a sexta: 17h à 0h

Sábado: 16h à 0h

Domingo: 11h00 as 19h00

Nome do petisco: Santuário pelas Gerais

Descrição: Carne de Lata, servida com abacaxi caramelizado, com pimenta dedo de moça, pesto de ora-pro-nóbis e farofa de biju.

Buteco: Sapão Taioba

Cidade: BH

Endereço: Rua Conselheiro Galvão, 71 - Jaraguá

Telefone: (31) 3427-7777

Funcionamento: Segunda: 11h as 14h30

Terça a sexta: 11h às 14h30 e 17h à 00h

Sábado e Feriados: 11h à 00h

Domingo: 11h às 18h

Nome do petisco: Tanquim Mineiro

Descrição: Pedaços de barriga de porco, chips de mandioca, farofa de cebola queimada e um marcante molho de jabuticaba.

Buteco: Sinhá Erozitha Bistrôteco

Cidade: BH

Endereço: Rua Santo Amaro, 257 - Sagrada Família

Telefone: (31) 3347-0319

(31) 9 9250-2922

Funcionamento: Terça a sexta: 19h às 01h

Sábado: 14h a 01h

Nome do petisco: Oiá pro cê vê!!?

Descrição: Bolinho de torresmo com molhinho de rapadura

Buteco: Tanganica Art Bar

Cidade: BH

Endereço: Rua Padre Demerval Gomes, 380 - Coração Euscarístico

Telefone: (31) 3376-7047

Funcionamento: Quarta a Sabado: 18h a 23h Domingo: 13h as 18h

Nome do petisco: Vegano di Buteco

Descrição: Rolezinhos empanados de Beringela recheados com funghi e shitake, acompanha pururuca e molho madeira veganos

Buteco: Toninho - Alto Forno

Cidade: BH

Endereço: Rua Miracema, 100 - Santo André

Telefone: (31) 3654-4064

Funcionamento: Terça a Sábado: 18h até o último cliente / Domingo: 18h à 01h

Nome do petisco: Delicia dos Pampas

Descrição: Combinação do contra filé com osso e filé mignon, tostado na manteiga, acrescido de mostarda e mel e tomate grape

Buteco: Vereda

Cidade: BH

Endereço: Rua Junquilhos, 1269 - Jardim América

Telefone: (31) 3373-3800 / 9 8448-6091

Funcionamento:

Terça a sábado: 17h à 23h / Sexta-feira da paixão: fechado

Nome do petisco: Lá em Casa era Assim

Descrição: Carne de porco de lata com farofa de farinha de milho, banana da terra e carne de sol. Acompanha molho da casa

Buteco: Zé Bolacha

Cidade: BH

Endereço: Rua das Melancias, 25 - Vila Cloris

Telefone: (31) 3454-1052

Funcionamento: Segunda a quinta-feira 17h30 as 00h00

Sexta: 17h30 as 01h00

Sábado: 11h às 01h

Domingo: Não Abre

Nome do petisco: Lata das Gerais

Descrição: Carnes na lata como nas antigas roças: Paleta de porco, costela de boi e pelotinhas.

Acompanhada de farofa de alho, batatas coradas, molhos de biquinho e de mostarda com laranja.

Buteco: Zoo Bar

Cidade: BH

Endereço: Av, Otacílio Negrão de Lima, 7844 - Pampulha

Telefone: (31) 3491-7455

Funcionamento: Terça a Sexta: 17h as 23h

Sábado: 13h as 23h

Domingos e Feriados: 13h as 18h30

Nome do petisco: 20x20

Descrição: Medalhão de jiló com linguicinhas pet, acompanhadas de batatas rusticas e molho de abacaxi com hortelã