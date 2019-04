A funkeira Mc Mirella passou por momentos de tensão nesta quinta-feira (4), enquanto gravava o clipe de Cria de Favela. A artista e sua equipe realizavam as filmagens no Morro do Santa Marta, no Rio de Janeiro, quando foram surpreendidos por um tiroteio na comunidade.



"Sempre foi meu sonho gravar um clipe dentro de uma comunidade no RJ, e essa foi escolhida com todo carinho e fomos tratados super bem por todos lá dentro. Não sei dizer o que houve. E se teve de certo algum motivo. Foi tudo muito rápido. Mas no momento parecia que o tempo não passava. Não sei expressar a sensação que a gente passa nesse momento", desabafou Mirella em uma publicação no Instagram.



Nas imagens compartilhadas pela funkeira, é possível ouvir muitos disparos e pessoas chorando ao fundo, enquanto se escondem atrás de um carro. De acordo com Mirella, ninguém ficou ferido e as gravações serão retomadas: "O clipe será baseado em fatos reais", completou.