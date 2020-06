Se, no fim de semana passado, as lives tinham a pegada de festa junina; neste, apesar de muito sertanejo e forró, pop, rock, pagode e axé darão as caras tanto no YouTube quanto nas outras plataformas escolhidas pelos artistas para o contato com o público.

Para esta sexta-feira, logo depois do expediente no home office, às 20h, pode-se trocar de cômodo (ou não) para curtir a live dos Titãs, em trio acústico, com Tony Bellotto, Branco Mello e Sérgio Britto. Eles estiveram, recentemente, em Belo Horizonte, com este formato de show, lotando o KM de Vantagens Hall, na região Centro-Sul da cidade. Mas, quem não curte o rock da banda dos anos 80, tem opções como Molejo com a "Dança da Vassoura", "Cilada" e "Paparico", ou Gilberto Gil e as melodias da MPB.

Já no sábado, às 20h, os fãs do Skank terão mais uma oportunidade para ouvir os sucessos dos mineiros. Pela primeira vez na carreira, eles se apresentarão no formato de quarteto acústico e prometem um repertório especial. Também neste sábado, quem gosta de sertanejo terá, a partir das 16h, Rick e Renner, Simone e Simaria, Léo Magalhães, Marcos e Belutti e Leonardo. Confira o horário de cada um na agenda.

Para o domingo, destaque também aos mineiros do Jota Quest, que participam do Mix Festival Na Sua Casa, com Jonas Brothers, Vitão e Di Ferrero, às 16h, e a Milton Nascimento, que se apresenta às 18h30. Neste dia, ainda estão programadas lives de César Menotti e Fabiano, Raça Negra e Alexandre Pires, Pabllo Vittar, Daniela Mercury e Tom Zé.

Veja a agenda abaixo:

25/6 (quinta-feira)

John Legend – 19h (YouTube)

Festival São João (Elba Ramalho, Solange Almeida, Preta Gil e Dorgival Dantas) – 20h (YouTube)

Rodrigo Teaser (Tributo ao Rei do Pop) – 20h (YouTube)

Emicida – 21h (YouTube)

26/6 (sexta-feira)

Letrux – 19h (YouTube)

Molejo – 20h (YouTube)

Titãs – 20h (YouTube)

Gilberto Gil – 20h (YouTube)

Live do Ratinho (Gian & Giovani e Magníficos) – 20h (YouTube)

Gusttavo Lima, Felipe Araújo e Jonas Esticado – 21h (YouTube)

Katy Perry – 22h (Aplicativo BeApp)

27/6 (sábado)

Rick e Renner – 16h (YouTube)

Simone e Simaria – 16h30 (YouTube)

Jorge Vercillo – 17h (YouTube)

Turma do Pagode – 19h (YouTube)

Léo Magalhães – 19h (YouTube)

Mastruz com Leite – 19h (YouTube)

Marcos e Belutti – 19h (YouTube)

Fafá de Belém – 19h (YouTube)

Skank – 20h (YouTube)

Leonardo – 21h (YouTube)

28/6 (domingo)

César Menotti e Fabiano – 13h30 (YouTube)

Mix Festival Na Sua Casa (Jonas Brothers, Vitão, Jota Quest e Di Ferrero) – 16h (Site oficial)

Gigantes do Samba (Raça Negra e Alexandre Pires) – 17h (YouTube)

Pabllo Vittar – 17h (YouTube)

Daniela Mercury – 18h (YouTube)

Milton Nascimento – 18h30 (YouTube)

Tom Zé – 19h (YouTube)