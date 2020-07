No começo do isolamento social, a cantora Titane, confessa, ficou “muito recolhida”. “O grande presente que a quarentena está me dando é ficar ao lado da minha mãe durante tanto tempo em casa, em Oliveira, onde passei minha infância e adolescência”, conta. De forma paulatina, a fruição à terra natal passou a dividir espaço com as lives de amigos, na condição de convidada. O período também amadureceu uma ideia que, a partir da próxima terça-feira, tomará forma.

No dia em que completará seis décadas de vida, Titane iniciará uma série especial de quatro lives, com direito a convidados como Zeca Baleiro, Chico César, Suzana Salles, Saulo Laranjeira, Ivan Vilela, Rogério Delayon e Hudson Lacerda. Os encontros virtuais acontecem às 20h de toda terça, até 11 de agosto, no Instagram e no YouTube, e serão formatados à base de simplicidade estética e sonora.

“A primeira live terá basicamente o repertório dos meus discos. Faremos eu e o Rogério. Canções que tinham banda ou coro soarão só com violão e voz”, destaca a cantora, citando ainda que essa “leveza”, a qual se refere, também está conectada ao ambiente interiorano.

“Estou gostando muito de reler essas músicas em uma versão doméstica, no terreiro da minha casa (risos). Vou cantar ainda algumas músicas que me ligam às pessoas de Oliveira, às festas de Oliveira, aos encontros familiares; a família da minha mãe cantava muito, e vou cantar sambas que aprendi com eles (familiares)”, comenta.

Conexão

Para a artista mineira, as lives "não são exatamente um trabalho sistemático, de olhar para trás e ver quais foram os momentos importantes (da carreira)". "Elas foram surgindo dos sentimentos cotidianos, das lembranças e do que está muito presente. É esse o espírito do início da minha carreira e da minha vida, principalmente aqui em Oliveira. A sensação de que tudo foi construído a partir de uma adolescência que vivi aqui. A sensação de que sou fruto desse lugar, sou uma projeção da cultura de uma pequena cidade do interior de Minas. Quando vivi aqui, não tinha mais que 20 mil habitantes na cidade. Há os sentimentos de afeição, de gratidão, de muitos anos de trabalho transcorridos e conquistados”, afirma.

Parcerias

Da segunda a quarta lives, “vão reinar os convidados”, diz Titane. “Haverá músicas de Zeca Baleiro e Chico César, nas segunda e terceira lives (respectivamente). A quarta será dedicada a Elomar. (Os convidados) são companheiros da minha geração, construímos juntos uma linguagem. É bom ver que o diálogo é duradouro, consistente e vai gerar ainda muita coisa pela frente”, comenta.

Ela admite que essas transmissões reiteram sua carreira em vários sentidos, através de uma fórmula mais despojada. “Essas lives me mostram que posso fazer as coisas despretensiosamente. Acho até que eu vá gostar de entrar em cena ‘desarmada’”, ressalta a cantora, que, revela, tem “novos trabalhos à vista”. “Há um repertório aqui a ser trabalhado. A pandemia mudou bastante as coisas. Vou trabalhar nele de outra maneira, ainda não sei dizer quando irá acontecer”, finaliza.

PROGRAMAÇÃO ON-LINE - SÉRIE “TITANE EM CASA”

Transmissões, às 20h, via instagram e youtube: @titaneoficial



Live 1 – “Titane 60” – 21 de julho, terça | Youtube

Titane canta grandes sucessos que marcaram sua carreira



Live 2 – “Zeca” – 28 de julho, terça | Instagram

Titane canta canções de Zeca Baleiro que considera terem grande influência na sua trajetória.



Live 3 – “Chico” – 4 de agosto, terça | Youtube

Titane canta canções de Chico César



Live 4 – “Titane canta Elomar” – 11 de agosto, terça | Instagram

Titane canta o repertório de Elomar, selecionando canções gravadas em seu mais recente CD e outras ainda inéditas na sua voz.

Participações especiais nas lives de Zeca Baleiro, Chico César, Saulo Laranjeira, Suzana Salles, Ivan Villela, Rogério Delayon e Hudson Lacerda.