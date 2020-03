O ator Tom Hanks e sua companheira, Rita Wilson, estão com o novo coronavírus. A notícia foi divulgada pelo próprio ator em suas redes sociais nessa quarta-feira (11). "Olá, pessoal. Rita e eu estamos aqui na Austrália. Nos sentimos um pouco cansados, com frio e com dores no corpo. Fomos testados para o coronavírus, e o resultado foi positivo", escreveu.

O casal está na Austrália em função das gravações de um filme sobre Elvis Presley. Na produção dirigida por Baz Luhrmann, ele interpreta o Coronel Tom Parker, empresário do rei do rock. "Nós, os Hanks, vamos ser testados, observados e isolados pelo tempo que a saúde e a segurança pública pedirem. Não há muito mais a fazer do que encarar um dia de cada vez, não? Vamos manter o mundo informado", completou o artista.



Sem mencionar o nome do ator, a produtora Warner Bros, divulgou uma nota para tratar do caso.



"Fomos informados de que um membro da equipe do nosso longa-metragem 'Elvis' (...) testou positivo para Covid-19. Estamos trabalhando em estreita colaboração com as agências de saúde australianas para identificar e entrar em contato com qualquer pessoa que possa ter tido contato direto com o indivíduo. A saúde e a segurança dos membros de nossa equipe são sempre nossa principal prioridade, e estamos tomando precauções para proteger todos os que trabalham em nossas produções em todo o mundo".







*Com Maiara Brito, sob supervisão de Mateus Rabelo.