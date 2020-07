Um dos grandes clássicos do cinema dos anos 80, o filme "Top Gun - Ases Indomáveis" será exibido nesta quinta-feira (16), em versão dublada, às 20h50, no Drive In Cineart Alphaville, em Nova Lima.

Protogonizada por Tom Cruise, a produção acompanha a história de um piloto rebelde e impetuoso da Escola Naval. Com muitas cenas de perseguição no ar, "Top Gun" também é lembrado por sua trilha sonora, principalmente pela música "Take my Breath Away", do grupp Berlin.

A continuação, também com Cruise no elenco, já está pronta, tendo sua estreia adiada em junho devido à pandemia. Na trama, o piloto prova que, apesar de um mundo tecnológico, o fator humano continua essencial.

O Cineart Drive-in Alphaville fica na Avenida Princesa Diana, 55, Lagoa dos Ingleses, Alphaville, em Nova Lima. Os ingressos custam R$ 80 (valor único para um veículo com até cinco pessoas).

Como funciona?

Os ingressos são vendidos exclusivamente pelo site e aplicativo da Cineart

Chegar com 30 minutos de antecedência

As vagas serão preenchidas por ordem de chegada

Não será permitida entrada de motos, van, micro-ônibus, ônibus, kombis, caminhonetas, caminhões, dentre outros do mesmo porte

As caminhonetes e carros grandes terão lugares específicos para preservarmos a visibilidade da tela por todos

Pessoas sem automóvel também não poderão acessar o evento

Não utilize buzina

Apague os faróis e só acenda ao término da sessão

Respeite a distância entre os carros, ela foi planejada para sua segurança

Leve cobertores e travesseiros de pescoço

A saída do veículo só será permitida para ir ao banheiro