Dezembro chegou e, com ele, surge também aquela reflexão dos acontecimentos do ano, a famosa retrospectiva. Você, com certeza, já viu alguma montagem com as nove fotos mais curtidas de algum amigo no feed do Instagram. Trata-se do Top Nine (“as nove melhores”, em tradução livre).

Desde que foi lançada, em 2015, a ferramenta se tornou mania ao final de cada ano, ao selecionar e criar, automaticamente, uma montagem pronta para ser compartilhada que traz as fotos mais curtidas ao longo dos últimos 12 meses.

Quer saber como fazer a sua montagem? Confira o passo a passo!

1º passo:

Para fazer sua retrospectiva, há duas opções. A primeira, é instalar o aplicativo Top Nine for Instagram disponível gratuitamente para iOS (iPhone e iPad) ou para Android na respectiva loja de apps (Google Play Store ou App Store).

Na segunda opção, não há necessidade de baixar o aplicativo, sendo necessário somente acessar o site oficial do Top Nine pelo navegador de internet.

2º passo:

Após instalar o aplicativo ou acessar a página, digite seu usuário do Instagram e seu e-mail. ATENÇÃO! Não é necessário digitar sua senha para utilizar esse serviço. Não há qualquer perigo em usufruir da plataforma, pois você só precisa fornecer o acesso às suas fotos e nome de usuário, informações que já são públicas.

Demonstração pelo celular: insira seu nome de usuário e, em seguida, seu e-mail no aplicativo:

Já se você optou por entrar na plataforma pelo navegador, também deve digitar seu usuário do Instagram e, em seguida, o e-mail:

3º passo:

Pronto! Agora basta aguardar alguns instantes e ver o resultado, que pode ser compartilhado em suas redes sociais:

Essas são as nove fotos mais curtidas no Instagram do Hoje em Dia em 2019. Que tal descobrir, agora, quais são as suas?

(*) Vivian Chagas, estagiária sob supervisão de Cássia Eponine.

Leia mais:

Site oferece até três opções para o sorteio do 'Amigo Oculto'