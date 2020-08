Três novas séries na Netflix, filme brasileiro protagonizado por Maisa Silva e estreia de uma produção espírita sobre Divaldo Franco estão entre as principais atrações deste fim de semana nos canais de streaming e nas emissoras de TV. Confira as dicas preparadas pelo Hoje em Dia:

NETFLIX

A Netflix estreia nesta sexta (14) as séries: "Teenage Bounty Hunters" e "Dirty John - O Golpe do Amor", além de "3%", que chega à quarta temporada. A primeira mostra duas gêmeas que, após capturarem um fugitivo por acidente, unem forças com um veterano caçador de recompensas para entregar criminosos à Justiça de Atlanta. Já "Dirty John" exibe uma socialite chega ao limite durante um divórcio complicado que acaba em tragédia. Veja o trailer:

3%

Na última temporada da série brasileira "3%", o conflito entre a Concha e o Maralto está escancarado e uma guerra é iminente. Mas, enquanto o Processo 108 se inicia sob uma liderança nova e ainda mais agressiva, os integrantes da Concha são convidados para uma visita diplomática. A proposta de paz acaba sendo o pretexto para a destruição que definirá o futuro desse mundo dividido.

ELA DISSE, ELE DISSE

Protagonizado por Maisa Silva, o filme "Ela Disse, Ele Disse" chega ao site de streaming Amazon Prime. Bbaseado no best-seller homônimo de Thalita Rebouças, o longa acompanha duas adolescentes de 14 anos que namoram e estudam na mesma escola. Elas têm crises, dilemas e pontos de vista diferentes - mas se entendem com amor.

DIVALDO - O MENSAGEIRO DA PAZ

Neste sábado (15), tem sessão superestreia no Telecine Premium, às 22h, com "Divaldo: O Mensageiro da Paz". A produção nacional narra a trajetória do líder humanitário brasileiro Divaldo Franco, vivido por Bruno Garcia, desde sua infância na Bahia até a sua consagração como filantropo e orador da doutrina espírita no Brasil e no mundo.

TROPA DE ELITE

O que Ethan Hunt, Capitão Nascimento e Owen Grady têm em comum? Os três atuam em profissões altamente perigosas e vão estar no especial Profissão De Risco na terça (18), a partir das 17h50, no canal Megapix. A programação traz, na sequência, "Missão: Impossível - Nação Secreta", "Tropa de Elite 2 - O Inimigo Agora é Outro" e, para fechar, "Jurassic World: O Mundo Dos Dinossauros".