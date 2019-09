O Dia Mundial do Idoso é celebrado nesta terça-feira (1º) e várias atividades serão dedicadas às pessoas com mais de 60 anos nesta semana, em Belo Horizonte. A programação conta com a primeira edição do Festival Sabiá, do Encontro Longeviver, realizado pelo grupo Meninas de Sinhá, e do início das atividades do Instituto Hahaha para a terceira idade.

O Festival Sabiá – Celebrando a Maturidade será realizado sábado (5) e domingo (6), na Praça Floriano Peixoto, no bairro Santa Efigênia. Na variada programação estão apresentações de Dona Jandira, Toca de Tatu, Di Souza e Carolina Serdeira. Haverá ainda oficinas, como "Fotografia com Smartphones", com a jornalista Luh Pantoja, e "Danças Urbanas para a Maturidade", com o bailarino Alexandre Mayrink, além da palestra "Sabedoria e Experiência – Qual o valor de uma jornada de vida", com a palestrante motivacional Patrícia Lisboa. A entrada é franca.

Veja a programação completa do festival Sabiá:

Sábado (5)

11h – Oficina de Fotografia com Smartphones, com Luh Pantoja

12h – Show com Toca de Tatu

13h – Palestra Sabedoria e Experiência – Qual o valor de uma jornada de vida, com Patrícia Lisboa

14h – Oficina Danças Urbanas para a Maturidade, com Alexandre Mayrink

15h – Show com Dona Jandira

16h30 – Show Di Souza convida Sergio Pererê

17h30 – Audição de Canto Natural dos Pássaros

Domingo (6)

10h20 – Orquestra Jovem Sinfônica de Betânia – Apresentação concedida pelo Banco Mercantil do Brasil

11h – Oficina Redes sociais: isso não é coisa só pra jovens, com Renato Fernandes

12h – Show com Carolina Serdeira

13h – Palestra Uma viagem para o meu lugar no mundo: do invisível ao visível com Giselle Lukashevich

14h – Oficina de Pandeiro com Danuza Menezes

15h – Show com Trivial convida Chico Amaral

16h30 – O Trem Chic Chegou

17h30 – Audição de Canto Natural dos Pássaros

Encontro Longeviver

Em setembro, teve início o projeto Encontro Longeviver, realizado pelo grupo Meninas de Sinhá. São oferecidas gratuitamente ao público oficinas, debates, palestras, shows, caminhada e outras atividades físicas, feira de artesanato, apresentações de dança, sessões de cinema, peças de teatro e várias outras atividades.

A programação desta semana tem início na terça-feira com encontro do público com as Meninas de Sinhá, nesta terça-feira, no Teatro Francisco Nunes (Parque Municipal). Na quarta-feira (2), é a vez de o Centro de Referência da Pessoa Idosa (rua Perdizes, 336, Caiçara) receber três palestras voltadas para o público 60+.

A programação, que segue até novembro, pode ser conferida aqui.

Baile para idosos

Nesta terça-feira, no Instituto Geriátrico Afonso Pena (IGAP), os palhaços do Instituto Hahaha realizam a primeira ação de um programa de intervenções artísticas para o público da terceira idade. Às 15h, os profissionais do riso convidam o público para dançar.

Além do IGAP, as ações dos palhaços devem ser realizadas periodicamente no Hospital Paulo de Tarso e no Hospital da Baleia. Na segunda etapa do projeto, mais duas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI´s) receberão o atendimento. O objetivo é alcançar aproximadamente 600 atendimentos semanais.