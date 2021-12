A Orquestra Sinfônica e da Banda de Música da Polícia Militar de Minas Gerais fazem uma apresentação neste domingo (19), no Santuário Arquidiocesano São José, no Centro de BH, dando continuidade aos tradicionais concertos de Natal. A programação começa às 20h, é gratuita e aberta à comunidade.

Já na quinta-feira (23), às 19h, as vozes do Coral Puer Singers Meninos Cantores de Belo Horizonte ecoam no Santuário, durante a Celebração Eucarística das 18h. Após a Missa, o coral continua a apresentação para os fiéis.

SERVIÇO:

Concertos natalinos no Santuário Arquidiocesano São José - Neste domingo, às 20h, com a Orquestra Sinfônica e da Banda de Música da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). No Santuário Arquidiocesano São José (Rua Tupis, 164 – Centro).

