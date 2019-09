Primeiro evento dedicado à cultura de um país estrangeiro a ocupar as ruas da capital, a “Festa Tradicional Italiana de Belo Horizonte” chega, neste domingo, à 13ª edição, com atrações musicais, apresentações de atividades típicas italianas e gastronomia.



Organizada pela Associação de Cultura Ítalo-Brasileira de Minas Gerais (Acibra/MG) desde 2007, a festa deste ano traz novidades. “Estão vindo espetáculos que nunca estiveram em Minas Gerais, um deles chamado ‘Pisa da Uva’: o grupo vem com uma tina enorme, onde são colocados 200 kg de uva fresca e, enquanto os participantes pisam nas frutas, cantam músicas tradicionais, vestidos a caráter”, adianta Giogrio Collina, vice-presidente da Acibra e gestor da festa.



Outra atração inédita é a chamada “Tomba da Polenta”. Um grupo folclórico prepara 500 kg de polenta, enquanto canta e dança. Quando o prato fica pronto, a polenta é distribuída ao público.



A festa deve reunir 35 restaurantes, além de barracas de cerveja e de pequenos expositores que apresentarão tortas, azeites e outros produtos feitos de forma artesanal.



Com tantas opções, o gestor da festa destaca que a expectativa é atrair mais de 30 mil pessoas ao longo do dia.



Importância

Além de ser uma boa maneira de promover a cultura italiana e reunir os amantes da comida, da música e das tradições do país europeu, a festa também desempenha um papel importante para diversas instituições assistenciais da capital.



“Em 12 anos de evento, já recolhemos 240 toneladas de alimentos. Repassamos cerca de uma tonelada para cada instituição e muitas delas dependem de nós para se manter durante o ano”, conta o vice-presidente da Acibra, ressaltando a contribuição social da festa.



Programação do Palco Principal:



- Coral da Unimed

- Grupo de Dança Folclórica Stella Bianca- Momento oficial

- Grupo de violinos Jovem Gerais

- Cantora Italiana Charlotte de Melo

- Cantor Italiano Luciano Bruno

- Bateria de Escola de Samba



Paralelamente à programação do palco principal, acontecerá:

- Pisa da Uva

- Tombo da Polenta



Serviço

13ª Festa Tradicional Italiana, domingo, das 10h às 20h, na avenida Getúlio Vargas, entre a avenida Afonso Pena e a Contorno. Entrada: 1 kg de alimento não perecível