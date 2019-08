Muitos fãs estão contando os minutos para o início da apresentação da dupla Sandy e Júnior na Esplanada do Mineirão, que acontece na noite deste sábado (17). Mas, antes de colocar o ingresso no bolso e seguir para o estádio, é importante dar uma olhadinha na lista de recomendações da produção da turnê "Nossa História". Confira:

Horários

Fique atento aos horários de aberturas de portões. Para quem adquiriu o Pacote Gold, as orientações são diferenciadas:

Entrada do público que adquiriu o Pacote Gold - 14h30

Horário do Soundcheck (exclusivo para o Pacote Gold) - 16h

Horário de abertura do portão para o público em geral - 16h30

Horário do show - 20h30

Portões

Quem adquiriu o ingresso para a Pista (Vamo Pulá), o acesso será feito pela avenida Antônio Oscar Pascoal. Já quem comprou ingresso para Pista Premium (Eu Acho que Pirei), Camarote (Inesquecível) ou Pacote Gold terá de entrar pelo acesso da avenida C.

A produção recomenda aos fãs que fiquem com o ingresso em mãos, para um atendimento mais rápido quando for solicitado. No caso de E-Ticket, tenha o ingresso disponibilizado no celular ou uma versão impressa em mãos. A produção avisa ainda que não haverá troca de setores no dia do show.

O portador do ingresso será submetido a inspeções e revistas corporais.

Transporte

Para um maior conforto e tranquilidade, a produção recomenda que o público chegue com antecedência e use transporte público ou táxi/motoristas de aplicativos para uma chegada mais fácil, por conta do intenso trânsito local esperado em todo o dia da apresentação.

Objetos proibidos

- Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

- Go-Pro (Ou similares);

- Tablets;

- Cartazes de qualquer tipo;

- Guarda-chuvas;

- Alimentos ou bebidas comprados fora do evento;

- Bebidas alcoólicas;

- Materiais ou objetos que possam causar ferimentos;

- Armas de fogo ou branca de qualquer espécie;

- Copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem;

- Fogos de artifício;

- Papel em rolo, jornais e revistas;

- Bandeiras e faixas com mastro;

- Capacetes de motos ou similares;

- Correntes, cinturões e pingentes;

- Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar;

- Drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos. Quem precisar levar os medicamentos, deve apresentar receita médica em seu nome;

- Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml;

- Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios;

- Lasers, walkie-talkie e drones;

- Pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos;

- Animais - exceto cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual;

- Utensílios de armazenagem;

- Cadeiras ou bancos;

- Bastão para tirar foto;

- Buzinas de ar;

- Mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm;

- Outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local.

A produção avisa que os objetos não autorizados serão descartados e o evento não possui guarda-volumes.

