Lançamento será no Espaço DO AR, com participação de Marina Sena e Mariana Cavanellas. Neste segundo álbum, a banda assume uma poética mais contundente, abrindo passagem para o que Juliana Linhares (voz), Frederico Demarca (violões) e Rafael Lorga (bateria) têm a dizer. Violinos e clarinetes deram vez a guitarras e sintetizadores, tocados por Elísio Freitas e Ivo Senra, respectivamente, fazendo o show crescer em potência. As letras abordam do feminismo à corrupção. Rua Amoroso Costa, 32, Santa Lúcia. Às 20h30. Ingresso: R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (na portaria).