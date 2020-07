Com mais de 25 anos de carreira e reconhecida pela mistura de heavy metal com elementos da cultura celta, a banda mineira Tuatha de Danann lançará ainda neste ano um disco de releituras de músicas tradicionais irlandesas, intitulado “In Nomine Éireann”. Nessa sexta-feira (17), o grupo de Varginha deu uma amostra do que está por vir, com a divulgação do primeiro single do álbum, “The Molly Maguires”.

Além do lyric vídeo no YouTube, o Tuatha disponibilizou para download uma versão karaokê para a música no site http://molly.tuathadedanann.art.br/.

“The Molly Maguires” conta com a participação de Keith Fay, vocalista da banda irlandesa de celtic metal Cruachan, e do violinista Kane O’Rourke, expert em música tradicional da Irlanda. O ilustrador, músico e professor universitário Edgar Franco é o responsável pelo conteúdo visual do lyric video.

“Esta canção é um clássico do cancioneiro rebelde tradicional irlandês, e nós a deixamos com uma cara bem punk. Para dinamizar um pouquinho, colocamos uma ‘reel’ no meio para deixá-la ainda mais interessante”, diz o vocalista, flautista e guitarrista Bruno Maia. A ‘reel’ a qual ele se refere é “The Fermoy Lasses Reel”, inserida como música incidental no minuto 1:45 da canção.

Atualmente, o grupo mineiro é formado por Maia, o baixista Giovani Gomes e o tecladista Edgard Brito. Além deles, a banda conta com o baterista Rafael Ávila como músico de estúdio e shows.

Ações

“The Molly Maguires” vem acompanhada de interações com os fãs pelo “Download Solidário” e pela sessão “Toque Junto”. Por estas ações, o fã pode baixar a música, os karaokês e o encarte com letras e cifras. Uma das metas é apoiar o trabalho do Tuatha com o valor simbólico de R$ 5.

“É uma maneira consciente de valorizar seu artista preferido e ter a música legalmente. Nesses tempos de pandemia, o setor artístico foi um dos principais afetados, pois os shows foram cancelados. E sem shows, devemos buscar alternativas para continuarmos trabalhando. O apoio dos fãs e amigos é fundamental neste momento”, destaca Brito.

História

Formado em 1994, o Tuatha de Danann é considerado o pioneiro de folk metal no Brasil, por conta da combinação de elementos das mais distintas vertentes do metal (desde o heavy até o extremo) e da música celta, com direito à utilização de instrumentos como flautas, gaita de fole, violinos, whistle, bandolim, entre outros.

Dentro da discografia da banda estão os discos “Tuatha de Danann” (1999), “Tingaralatingadun” (2001), The Delirium Has Just Began (2002), Trova di Danú (2004), Acoustic Live (2009, DVD), Dawn of a New Sun (2015), “Tuatha de Danann” (2016, relançamento do disco de 1999, com seis faixas regravadas) e The Tribes of Witching Souls (2019).