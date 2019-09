Falar sobre sentimentos tão complexos como ansiedade, luto, tristeza, medo e raiva já é desafiador para os adultos. Como abordar esses temas com as crianças? Esse é o objetivo da nova coleção Bem-me-quer, escrita pela psicopedagoga e arteterapeuta especialista em Neuropsicopedagogia e Contos Infantis, Paula Furtado. Com ilustrações de Maurício de Sousa, os personagens da Turma da Mônica devem provocar empatia e identificação da criança com conflitos apresentados.



"Para facilitar a projeção dos pequenos, selecionei os temas emocionais mais recorrentes do universo infantil que tenho constatado em meu trabalho em consultório particular como psicopedagoga", afirma Paula Furtado.



Os contos podem ser usados por pais e professores para trabalhar assuntos considerados difíceis de forma direta e lúdica. Nas histórias, os personagens da Turma da Mônica procuram conhecer os próprios sentimentos e descobrir maneiras de transformá-los, sempre contando com ajuda dos amigos.



Na avaliação de Paula Furtado, as histórias possibilitam a elaboração das dores emocionais. "Dar voz a essas emoções possibilita o acolhimento dos sentimentos da criança e a reflexão", enfatiza a psicopedagoga.



'Caraminholas na cachola'



Neste livro, o leitor conhecerá Nando, um garoto que acaba de se mudar para o bairro do Limoeiro. Ele é um menino muito esperto, mas também muito cismado. Sempre tem a sensação de que algo está errado. Um dia, ele escuta sua tia dizer em tom de brincadeira que ele tirou apenas 9,5 na prova de Matemática. A partir de então, as caraminholas só cresceram em sua cabeça. Como será que Nando e a Turma vão resolver essa situação?



'Para sempre no meu coração'



Dorinha é uma menina muito inteligente, simpática e bastante extrovertida. Tem muitos amigos e participa das brincadeiras e aventuras com a Turma da Mônica. Como não consegue enxergar, a querida vovó Zinha mostrou a ela que o mundo não é feito só de imagens, mas também de aromas, sons, gostos e sensações. Quem se debruçar sobre as páginas dessa história descobrirá como Dorinha vai se sair nas mais diferentes situações. E com um final comovente.



O tema luto para crianças, abordado nesse livro, é mais amplo do que a morte de pessoas queridas ou animais de estimação. Está também ligado às perdas cotidianas e frustrações.



'A grande festa'



Júlia, a nova aluna da escola do Limoeiro, era uma menina estranha porque não falava nem sorria. Mônica e seus amigos tentavam se aproximar dela, queriam conhecer a nova amiga, mas ela sempre se afastava. No entanto, a Turma não vai desistir facilmente de fazer a nova colega se aproximar e sorrir. Como será que a Turma vai resolver essa situação?



'Era uma vez uma nuvenzinha…'



Nesta obra, os leitores vão conhecer uma nuvenzinha roxinha, roxinha, feita de mau humor. Ela adora pousar na cabeça das pessoas que estão com raiva. Até que, um dia, ela decide passear no bairro do Limoeiro e causa um grande alvoroço. E agora, como a turminha vai resolver esse problema para trazer bom humor de volta?



O tema do quarto livro da coleção Bem-me-quer é a raiva, uma emoção natural que nos permite perceber se algo está errado ou não está funcionando de acordo com o esperado. A raiva é um sentimento de protesto contra algo ou alguém. Os motivos que desencadeiam essa emoção são diversos, como insegurança, frustração e timidez, entre outros.



'Circuito Aventura'



Nessa história, as crianças foram para o acampamento Sítio Circuito Aventura. Em meio a planos infalíveis e muita alegria, Mônica, Cascão, Cebolinha e Magali terão de mostrar toda a sua coragem e cumplicidade com seus amigos para enfrentar os maiores desafios. Será que vão conseguir?



O livro Circuito Aventura trata do medo; esse sentimento pode surgir de maneira real ou fantasiosa na vida da criança. De qualquer uma das formas, pode criar desconfortos físicos ou emocionais. A maioria dos medos está associada à insegurança sentida pela criança, principalmente em situações desconhecidas, o que é esperado, pois é na infância que o mundo começa a ser descoberto e revelado.



Serviço:



Coleção Bem-me-quer



Livros: Caraminholas na cachola; Para sempre no meu coração; A grande festa; Era uma vez uma nuvenzinha... e Circuito Aventura



Autora: Paula Furtado



Ilustrações: Mauricio de Sousa



Preço: R$ 24,90 cada título