O ritmo e a poesia dos Racionais MC’s completam três décadas de carreira com letras fortes e sagazes sobre problemas sociais no país, principalmente na vida de jovens negros e pobres de periferias, denunciando racismo, crime e violência policial.



A turnê “Racionais 3 Décadas – Tour 2019”, que percorre nove cidades brasileiras desde julho, chega a Belo Horizonte em 14 de setembro, com a mesma formação dos quatro integrantes que viajavam de São Paulo a Campinas para gravar o primeiro disco, “Holocausto Urbano”, na década de 1980.



“A felicidade de quando finalizamos o primeiro álbum e escutamos na rádio só se iguala à do dia do nascimento da minha filha”, lembra o rapper Edi Rock, parceiro de Mano Brown, Ice Blue e KL Jay na banda paulista.



O repertório reunirá sucessos como “Diário de um Detento”, “Mágico de Oz”, “Pânico na Zona Sul”, “Tempos Difíceis”, “Voz Ativa”, “Fim de Semana no Parque”, “Homem na Estrada”, “Capítulo 4, Versículo 3”, “Vida Loka (I e II)”, e “Jesus Chorou”.



“Minhas preferidas são aquelas em que nos revezamos no microfone, como ‘Negro Drama’, e que mostram a força do nosso grupo”, indica Edi Rock.



As batidas dos raps do grupo se imortalizaram com a mesma força das letras ao usar samples de artistas como Isaac Hayes, Sade, Tim Maia, Jorge Ben Jor, Liverpool Express e Al Green. “Aprendi a contar a vida como ela é, mas na música a história fica mais bonita. Até o horror fica bonito quando cantado”, observa Edi Rock.



BH no Rap



Edi Rock comemora a inclusão de BH na turnê. “O Mizael com a Rádio Favela foi essencial para nos abrir portas, e hoje há nomes como Djonga, que tem idade para ser nosso filho, e percebo pelo som dele que tem muita influência do Racionais, o que nos dá muito orgulho desse ‘filho’”, diz, em referência ao músico mineiro, que retribui a gentileza ao ressaltar o tamanho da banda que chega a três décadas.



“O Racionais é o maior grupo de rap do mundo, por tudo que ele movimentou e consegue movimentar ainda, manter-se 30 anos no topo para mim só o Racionais”, diz Djonga.



SERVIÇO

Racionais MC’s

14 de setembro (sábado) - 22h30

KM de Vantagens Hall (Av. Nossa Senhora do Carmo, 230 - São Pedro)

Ingressos de R$ 80 a R$ 140