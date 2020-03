A TV Horizonte (canal 30.1, na TV aberta) estréia hoje, ao meio-dia, o programa "Abrindo o Jogo" em sua grade de programação. O programa terá a apresentação do jornalista Paulo Azeredo (@phazeredo) e será um bate-papo descontraído sobre a vida e carreira de atletas, ex-atletas, gestores e personalidades do mundo esportivo.

A estréia será com o técnico Marcelo Oliveira, bicampeão brasileiro com o Cruzeiro e campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras.

É uma das poucas estreias televisivas neste mês, já que vários programas foram adiados ou cancelados devido à disseminação do coronavírus.