O tradicional Festival de Inverno da UFMG terá sua 52ª edição realizada online na última semana do inverno este ano. Em meio à pandemia do novo coronavírus e à impossibilidade de aglomerações, sem perspectivas de retorno à normalidade no curto prazo, a Diretoria de Ação Cultural (DAC) da universidade decidiu manter a realização do evento adaptado para os meios virtuais.

Inicialmente programado para ocorrer entre 14 e 21 de julho, o festival agora será realizado de 14 a 23 de setembro, com o tema “Mundos possíveis: culturas em pensamento”, justamente para refletir a arte e a cultura sob o viés da nova realidade provocada pela pandemia.

“Trouxemos a própria situação desafiadora para o campos cultural e artístico e, na tradição do que é o festival, pensamos como tornar este um momento de discussão, reflexão e criação”, explica Fernando Mencarelli, diretor de Ação Cultural da UFMG.

Atrações

A programação de palestras, fóruns e apresentações artísticas, com transmissão ao vivo pela internet, ainda está sendo elaborada e deve ser totalmente definida até meados de agosto. À frente do festival que é realizado desde 1967, e só não teve edições em 1980 e 1984, Mencarelli confirmou a apresentação da cantora Mônica Salmaso com artistas de de Belo Horizonte, em um projeto semelhante à série de lives “Ô de Casas”, que ela promove com outros artistas. Além disso, o festival já tem confirmada a presença de pensadores como Ailton Krenak, Eneida Maria de Souza, Ricardo Aleixo e Paulo Pires do Vale.

“Queremos reunir toda uma diversidade de formas de pensar a cultura para que possam enfrentar esses temas”, afirma Fernando Mencarelli.

Em meio à adaptação para o âmbito virtual, os participantes 52º Festival de Inverno da UFMG escreverão ensaios sobre os temas que abordarão, e esses ensaios servirão de aporte para e-books que serão publicados e distribuídos livremente pela organização do evento nas redes. O evento também realizará uma mostra de intervenções nas ruas de Belo Horizonte, respeitando o distanciamento social vigente.

A programação completa será divulgada pelas redes sociais do evento pelo Facebook e Instagram.