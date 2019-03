A amizade entre Rodrigo Faro e Carlos Alberto de Nóbrega é de longa data. E, com as redes sociais, ambos compartilham momentos em que estão juntos, durante um cafezinho ou até na academia.



Nesta terça-feira, (12), no aniversário de 83 anos de Carlos Alberto, o apresentador da Record TV decidiu prestar uma homenagem ao amigo. "Hoje é o aniversário de 83 anos de um cara muito especial para mim! Um ser humano incrível que é muito mais que um amigo. É um pai que eu escolhi para amar! Vida longa para você, Carlos Alberto!", escreveu no perfil oficial dele no Instagram. Na foto, Faro aparece dando um beijo no apresentador do SBT no cenário de A Praça é Nossa.