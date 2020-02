O mar e o céu estão “azuizinhos”. E cheios de poesia, frisa Elba Ramalho, que curte a praia de Trancoso, no sul da Bahia, onde tem residência há mais de 30 anos, antes de viajar para Belo Horizonte, onde será uma das atrações do S.E.N.S.A.C.I.O.N.A.L, que acontecerá neste sábado, na Esplanada do Mineirão.



Num festival que abrirá o pré-Carnaval de BH, com mais de 30 artistas de vários estilos, pode-se dizer que a cantora paraibana é uma foliã nata. Não só pelas músicas que ambientam as festas momescas pelo Brasil, mas também pela animação que ela mostra no palco há mais de 50 anos.



“Essa (energia) nunca vai faltar. Pela experiência e capacidade de improvisar, consigo chegar e pá – colocar a galera para cima”, assinala Elba. Justamente por isso ela prefere não antecipar muito do repertório, que deverá contemplar os velhos hits e músicas do CD recém-lançado, “Cordas, Gonzaga e Afins”.



“Vou ter um parâmetro melhor quando chegar aí, ao ver o que pode funcionar. Estou indo com a banda completa”, registra. Como ela espera um público variado devido à diversidade musical do festival, Elba pretende passear por vários ritmos e melodias. “Os mais jovens também curtem as antigas”, avisa.



A cantora de “Bate Coração”, “Banho de Cheiro”, “Frevo Mulher” e “De Volta pro Aconchego” aprova a proposta do S.E.N.S.A.C.I.O.N.A.L, de congregar várias tribos. “Esse perfil é maravilhoso. Participei, em setembro passado, de um em São Paulo nos mesmos moldes, o Coala, e a experiência foi ótima”.



O festival mineiro, que está na oitava edição, irá promover oito encontros musicais, com Elba responsável por receber o conterrâneo Chico César. Essa parceria não é uma novidade para a dupla, que mantém uma forte amizade desde os tempos de faculdade.



“Temos uma grande afinidade musical. Fui a primeira artista do Estado a ter uma carreira bem-sucedida e ele sempre me mostrava as composições dele para eu gravar”, lembra Elba, que, para 2020, ainda pretende viajar pelo Brasil com a turnê de “Cordas” e lançar um CD de forró com Mestrinho.



Encontros

Além de Elba e Chico César, o festival terá os encontros de Emicida e Pabllo Vittar; Duda Beat e Gaby Amarantos; Liniker e os Caramelows e Johnny Hooker; Biltre e Letrux; Nath Rodrigues e Júlia Branco; Graveola convidando Chama o Síndico e Então, Brilha!; e Pequena Morte com Marina Peralta.



Serviço

Festival S.E.N.S.A.C.I.O.N.A.L – No sábado, a partir das 12h, na Esplanada do Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 ). Ingressos: R$ 50 (R$ 25, a meia). Venda online: sympla.com.br/festivalsensacional