Quarenta mulheres, das mais diversas trajetórias, representatividades e origens, participam da programação brasileira do “UNIDAS: Mulheres em Diálogos”, que começa nesta quarta-feira (25) e vai até sábado (28), tendo Salvador como sede (há também a ‘versão’ de Berlim, na Alemanha). O evento será transmitido ao vivo no canal de YouTube do Goethe-Institut Salvador-Bahia, que abrigará as ações: www.youtube.com/goethebahia.

Na programação estão palestras, debates, grupos de trabalho e performances artísticas em quatro blocos temáticos: “Interseccionalidade”, “Direitos das mulheres e igualdade de gênero”, “Violência contra as mulheres” e “Prevenção de crises”.

Uma das atrações é a atriz Sibel Kekilli, que fez o papel de Shae em "Game of Thrones".

“O fortalecimento da sociedade civil é uma das principais prioridades do Goethe-Institut em todo o mundo, e isto inclui as mulheres em toda sua diversidade e facetas. O Goethe-Institut em Salvador é um lugar de empoderamento e um abrigo para todas as mulheres: negras, brancas, indígenas, trans, cis, lésbicas, hétero, mulheres com deficiência, periféricas, urbanas, marginalizadas e de origens precárias”, afirma Manfred Stoffl, diretor executivo do Goethe-Institut Salvador-Bahia.

Maria Fiedler, coordenadora da Programação Cultural da mesma instituição, acrescenta: “Estamos muito felizes com a presença de tantas mulheres potentes na conferência, tanto no Brasil como na Alemanha. Estamos empolgadas com as possíveis trocas e debates que possam surgir a partir desse encontro, no intuito de abrir novas perspectivas e ampliar e fortalecer as redes já formadas”.