Com programação confirmada em Belo Horizonte nesta quinta-feira (14), o BH Reggae Festival promete uma noite de muita música boa para os amantes do gênero. A festa acontece n'A Quadra, no Conjunto Santa Maria, Oeste da capital, a partir das 20h.

Entre as atrações, nomes de peso do cenário nacional e internacional, como os jamaicanos do grupo Israel Vibration e o cantor Protoje. Entre as atrações brasileiras, as bandas Adão Negro, Velejante e o cantor mineiro Celso Moretti, o grande homenageado da noite.

Os Seletores do Deskareggae, festa tradicional da cidade, embalam a pista com os grandes hits da cena. Equipados com suas picapes e os melhores discos gravados do gênero, prometem clássicos e também pedradas de dub, dancehall e ragamuffin.

Sobre as atrações

Protoje faz sua primeira apresentação na cidade e também sua primeira tour no Brasil. Suas canções apresentam letras que falam profundamente sobre uma série de questões sociais, fazendo avaliações sinceras e instigantes sobre os tempos atuais. O artista luta por um novo nível de consciência social e pela responsabilidade de nossas ações de fazermos sempre o melhor.

Já Israel Vibration está comemorando os 20 anos da primeira vinda ao Brasil. Contemporâneos de Bob Marley e Peter Tosh, Israel Vibration é uma banda lendária, que traz vibrações positivas em seu conjunto vocal e vem fascinando plateias do mundo inteiro há mais de quatro décadas. Tendo seus vocalistas vítimas da poliomielite, além de um exemplo de superação, esse conjunto projeta uma harmonia musical, intercalando o reggae tradicional com um som hipnótico e uma profunda mensagem espiritual.

A banda Adão Negro tem o reggae brasileiro nas veias e vem desde 1996 sendo impulsionada pelos amantes do gênero, tornando-se, assim, muito conhecida nas capitais do país. Impulsionados pelo hit “Vamos Botar Um”, eles já dividiram o palco com grandes nomes da música nacional, além de ícones internacionais do reggae. Lutando sempre pelo amor, os baianos trazem o reggae brasileiro com as necessidades de hoje sem perder a essência original.

O Velejante é uma banda reggae belo-horizontina que comemorou seus três anos de carreira no espaço Distrital em setembro deste ano. Eles agregam o time de atrações do festival representando o novo reggae brasileiro e mineiro.

O veterano do reggae mineiro Celso Moretti fará um show especial. Ele, que hoje é considerado a maior referência do gênero no Estado e respeitado pelos demais artistas de reggae no Brasil inteiro, será homenageado nesta noite mágica.

Com muita energia e boas vibrações o evento será repleto de uma musicalidade contagiante dentro da cultura do reggae raiz.

Serviço

Quando: Dia 14/11, das 20h às 5h

Onde: A Quadra: Rua do Mercado, 40, Conjunto Santa Maria - BH/MG

Clique para comprar seu ingresso

Postos de vendas físicos:

Distrital, Acervo, Espaço do Ar, 80´s Bar, Laicos e Dejavu.