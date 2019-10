A Universal Pictures divulgou um vídeo do filme A Família Addams com o passado e o presente dos quadrinhos criados na década de 1930 pelo cartunista Charles Addams. A animação chega aos cinemas em 31 de outubro sem perder de vista as maluquices e estranhezas da história original.



"Foi emocionante ver esses desenhos e caracterizações ganharem vida porque é uma família emblemática, estranha, maluca e sinistra, mas também muito engraçada. É exatamente como o criador Charles Addams brincava com esses personagens, valorizando essa singularidade", diz o ator Oscar Isaac, que dá voz ao personagem Gomez Addams, marido de Mortícia.



O codiretor Conrad Vernon conta que o filme mostra um "monte de gente bem doida, excêntrica, esquisita e assustadora". E não é para menos: em uma das cenas reveladas no vídeo, Pugsley Addams (Feioso, na versão brasileira) aparece ao lado da irmã Wednesday Addams (Wandinha) e tenta acertar a testa do pai, Gomez, com um punhal.



O filme mostra o dia a dia da família e os conflitos dela com a vizinhança.



Assista: