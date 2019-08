A charmosa Tiradentes, na região Central de Minas, recebe de 22 de agosto a 1º de setembro a 22ª edição do Festival Cultura e Gastronomia. O evento, que há anos leva ao município os melhores chefs do Brasil, reúne milhares de turistas.

Além de boa comida e bebida e atrações musicais, quem vai ao festival também pode curtir um passeio em uma das poucas locomotivas a vapor do mundo que ainda rodam.

Os interessados já podem se programar, pois a Ferrovia Centro Atlântica (FCA), responsável pelo Trem Turístico, divulgou os horários de partidas da Maria Fumaça, que liga Tiradentes a São João del-Rei.

Veja os horários:

Quinta-feira (22)

São João del-Rei: 10h

Tiradentes: 11h

Sexta-feira (23)

São João del-Rei: 10h e 15h

Tiradentes: 11h e 16h

Sábado (24)

São João del-Rei: 10h, 13h e 15h

Tiradentes: 11h, 14h e 16h

Domingo (25)

São João del-Rei: 10h e 13h

Tiradentes: 11h e 14h

Quinta-feira (29)

São João del-Rei: 10h

Tiradentes: 11h

Sexta-feira (30)

São João del-Rei: 10h e 15h

Tiradentes: 11h e 16h

Sábado (31)

São João del-Rei: 10h, 13h e 15h

Tiradentes: 11h, 14h e 16h

Domingo (1º)

São João del-Rei: 10h e 13h

Tiradentes: 11h e 14h

As tarifas do passeio custam R$ 70 a ida, e R$ 80 para ida e volta. Os ingressos podem ser comprados neste site, e têm direito à meia-entrada estudantes, crianças de 0 a 5 anos e pessoas com mais 60 anos.

No passeio de 12 quilômetros, a composição, com capacidade para transportar até 250 passageiros, passa pela antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM). Cada percurso dura cerca de 50 minutos.

Um dos vagões da Maria Fumaça foi adaptado para facilitar o acesso de cadeirantes e idosos.

História

A rota foi inaugurada em 1881 por D. Pedro II, cruzando rios, montanhas e estações que preservam a arquitetura do século XIX. No trajeto, é possível avistar belas paisagens, como o Rio das Mortes e a Serra de São José, área de preservação ambiental também conhecida como Serra de Tiradentes.

A estação de São João del-Rei é uma atração à parte. No prédio, também construído no século XIX, funciona o Museu Ferroviário, inaugurado em 1981, ano do centenário da Estrada de Ferro Oeste de Minas. O acervo reúne objetos que contam a história da ferrovia no Brasil e na região.

Um dos principais atrativos da região, a locomotiva a vapor roda normalmente nas sextas-feiras, sábados e domingos. Desde 2001, a Ferrovia Centro Atlântica (FCA) é responsável pela manutenção e operação das estações de São João del-Rei e Tiradentes.