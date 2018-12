Com um celular na mão e uma dose de bom humor, anônimos rapidamente ganham os 15 minutos de fama ao gravarem vídeos que viralizam nas redes sociais. Neste ano, Bruna Marquezine, Jojo Todynho e as Fadas do Deboche estão entre as "personalidades" que roubaram a cena. O Hoje em Dia relembra alguns vídeos que foram compartilhados e comentados por milhões de internautas no Brasil e no mundo. Confira:

Que Tiro Foi Esse 🔫

Lançada em dezembro de 2017, a música "Que Tiro Foi Esse", da funkeira JoJo Todynho, foi o fenômeno das redes sociais no início de 2018. A canção alcançou o topo do Spotify e se tornou o hit do Carnaval. Vários famosos e anônimos gravaram paródias se jogando no chão em locais públicos na introdução da música, que representava um barulho de tiro. Após 12 meses de lançamento, o videoclipe já alcançou mais 200 milhões de views no Youtube.



Cai-cai de Neymar 🇧🇷

A fama de cai-cai de Neymar durante a Copa da Rússia rendeu diversos memes nas redes sociais. Um deles foi um vídeo com um grupo de crianças em um estádio de futebol. Em determinado momento, ao ouvir o grito "Neymar!", todas elas rolam no chão, imitando a simulação de faltas do craque brasileiro.

Fadas do Deboche

A reação de Bebeu e Branquinha, as "Fadas do Deboche", durante a apresentação da Mini Pastora viralizou nas redes sociais durante o ano. No vídeo, a câmera deixa de focar a cantoria da garotinha para mostrar as "fadas" fazendo ar de deboche da performance.

Psicopata Brazuca 😜

Apelidado de psicopata brazuca, Yuri Torsky tornou-se meme após mostrar o rosto coberto com a bandeira do país diante das câmeras na partida do Brasil x México, na Copa da Rússia. A feição misteriosa do torcedor viralizou na internet. A fama também rendeu a Torsky o título de amuleto da Seleção Brasileira. Depois da 'fama repentina', ele foi convidado para acompanhar outros jogos do Brasil no Mundial.

Yanny ou Laurel? 👂

Após a batalha do vestido azul/preto e branco/dourado, um áudio misterioso dividiu opiniões na internet. Famosos e anônimos tentaram desvendar se a palavra emitida na gravação era Yanny ou Laurel. A resposta para confusão não está no ouvido, mas no modo como o cérebro processa os sons, segundo reportagem do programa Fantástico. E vocês, ouviram Yanny ou Laurel?

​

Dim, Dim, Dim 👊

A funkeira Anitta sempre "causa" na web. Imagina só quando ela postou uma paródia do hit "Dim, Dim, Dim", da também funkeira Ludmilla... A intenção da cantora era mandar um recado para as mulheres que davam em cima do então marido, o empresário Thiago Magalhães. No vídeo, Anitta altera a letra da canção de 'Já vou logo avisando que não tenho namorado' para 'Já vou logo avisando que ele é muito bem casado'. No final, Anitta ainda manda um recado para procurarem 'um homem solteiro'.

Teste a sua idade mental

No ranking dos vídeos mais assistidos em 2018 no Youtube estão Whindersson Nunes, Felipe Netto e... teste de idade mental! O vídeo, publicado pelo canal Incrível, foi visto quase 10 milhões de vezes este ano:

* Por Amanda Souza, sob a supervisão de Cássia Eponine