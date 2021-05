A Netflix anunciou nas redes sociais, nesta sexta-feira (14), o fim das gravações da última temporada de um dos principais sucessos da plataforma: a série ‘La Casa de Papel'. A novidade movimentou os fãs na web, que já estão ansiosos para a estreia do seriado.

Com um registro de bastidores, o perfil do Twitter do serviço de streaming afirmou que “já estava chorando com essa foto”:

Já tô aqui chorando com essa foto. Acabaram as gravações e # LCDP5 chega em breve 🥲 pic.twitter.com/CQTkxaYJYY — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 14, 2021

‘La Casal de Papel' já tem quatro partes. A 5º e última temporada contará com dez episódios. Apesar do fim das gravações, a série ainda não tem data marcada para o lançamento.

Confira a reação dos internautas:

Ansiosa pra próxima temporada de La casa de papel, só vem — LARISSA LARA (@LaraLarissah) May 14, 2021

a 5 temporada de la casa de papel vindo // lembrei da Nairóbi #LaCasaDePapel pic.twitter.com/g1LrmSc2Ia — Grah ☁️ (@____princesa1) May 14, 2021

Acabaram as gravações de La Casa de Papel,já estou com saudades,amo tanto



Ps: eu procurando a Nairóbi na foto🤡 pic.twitter.com/uBT4ugWDPb — Silvana Quinto☂ϟ (@bellarke_32) May 14, 2021

