Os fãs de Rebelde - grupo mexicano conhecido como RBD - têm motivos de sobra para acreditarem em um possível retorno da banda. Nesta terça-feira (28), foi publicado um vídeo de 11 segundos no Youtube com os dizeres: "O fenômeno voltará em breve. Fevereiro 2020". Mesmo sem detalhes, o teaser despertou esperança em muitos internautas. Confira:

Em outro vídeo, publicado no domingo (26), a banda já anunciava: "A espera acabou. Em breve", mostrava a gravação de apenas dez segundos. Assista:

Os rumores começaram a circular em dezembro de 2019. Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni e Christopher Uckerman se reencontraram em janeiro, com direito a foto nas redes sociais para a loucura dos fãs.

Sucesso

No Brasil, a banda foi um verdadeiro fenômeno, lotando shows. A novela mexicana produzida pela Televisa, que levou o título de Rebelde, também fez sucesso no SBT, sendo transmitida entre 2005 e 2006. Em 2011, a Record produziu a versão brasileira, reunindo nomes conhecidos do publico, como Chay Suede, Lua Blanco e Arthur Aguiar.

O RBD anunciou o fim em agosto de 2008, pegando todos de surpresa. A decisão gerou revolta e até mesmo protestos no país. O grupo encerrou os trabalhos com uma turnê mundial e o lançamendo do álbum "Para Olvidarte de Mí" em março de 2009.

Confira algumas reações dos fãs sobre os vídeos:

Ô GENTE OLHA O QUE O CANAL DO RBD ACABOU DE PUBLICAR



EU NÃO TÔ ENTENDO



MEU DEUS MEU DEUS MEU DEUS MEU DEEEEEEEEEEEUS



O COMEBACK É REAL??????



SCRR TÔ PASSANDO MAAAAAAAL pic.twitter.com/2SunVtt9wP — τнαмi 🦋 (@panda_cnco) January 27, 2020

AAAAAAAA RBD TU NÃO ME MATA pic.twitter.com/SPjOOphPc6 — joão mtvzou 🅙 (@mtvzou) January 28, 2020

Rbd vai voltar ou é piadinha com a minha cara de trouxaaaaa??? pic.twitter.com/XE6hgo3D8R — luu ✨👄 (@luananayraa) January 28, 2020

