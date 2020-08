Se você navega muito nas redes sociais ou na internet, com certeza já se deparou com o meme do salão da Cabeleireira Leila e seu sobrinho-neto Luiz Cláudio por aí. Se ainda não viu, ou não entendeu, a gente te explica! Prepare-se para rir bastante e passar os dias repetindo o trava-línguas mais famoso do momento:

"Cabeleireira Leila: cabelos, unhas, hidratação e unha. Cabeleireira Leila: venha fazer suas unhas, seus cabelos, e até mesmo hidratar suas madeixas de cabelo conosco", diz o comercial.

Tudo começou no programa ‘Sterblitch Não Tem um Talk Show: o Talk Show’, do Globoplay, onde o humorista Eduardo Sterblitch produz propagandas falsas de estabelecimentos para os intervalos da sua atração. E uma delas, a que viralizou nos últimos dias, foi a da Cabeleireira Leila.

O nome do salão de beleza que mais parece um trava-línguas tem feito sucesso e rendido diversos memes e paródias nas redes sociais. Confira o vídeo original abaixo. Mas cuidado! assistir é um caminho sem volta:

O sucesso foi tanto que o meme ganhou continuação. O estabelecimento que, para a tristeza dos internautas é fictício, "cresceu" e foi "criado" pelo humorista o “Centro de Beleila Leila Cabeleleilos”, que conta com novos serviços de beleza diferenciados para suas clientes, como aplicação de lâmpadas nos cabelos e unhas de um metro de comprimento. Confira:

O meme, que foi compartilhado e curtido por milhares de pessoas, dominou as redes sociais ganhando até novas versões. E os internautas não falam mais de outra coisa:

Meu penteado depois de ir na cabeleireira Leila pic.twitter.com/WJKvVFn4P4 — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) July 27, 2020

Tem gente que não consegue nem dormir com o meme na cabeça:

bom dia com cabeleireira leila

👁👄👁💅 pic.twitter.com/eTJhpXUNKL — cabeleireirah leila (@chewnderela) July 27, 2020

Até versão em inglês a brincadeira já ganhou:

