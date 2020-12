Consagrados no cenário musical brasileiro e donos de famosos hits como “Infarto” e “Pisadinha”, Diego e Victor Hugo fazem na noite desta terça-feira (22), às 20h, uma live solidária em prol da Fundação Sara, que tem como missão prestar assistência social às crianças e adolescentes com câncer.

Todo o valor arrecadado será destinado à Fundação, que há 22 anos presta assistência a crianças e adolescentes com câncer. A instituição oferece, em Belo Horizonte e Montes Claros, serviços como hospedagem, transporte até hospitais, alimentação, atendimento psicológico, social e nutricional, capacitações de incentivo ao diagnóstico precoce do câncer, entre outros.

“Nós lutamos para garantir mais dignidade às crianças e adolescentes com câncer de todo o estado de Minas Gerais, e isso envolve não apenas acolhimento e suporte financeiro no que for preciso, mas todo amparo e cuidado em busca da cura e da ausência de mutilações físicas e emocionais”, destaca a assistente social da instituição, Fernanda Araújo.

A live será realizada na cidade de Uberlândia e transmitida ao vivo pelo Youtube

Sobre a Fundação Sara

A Fundação Sara é uma instituição que acolhe e presta assistência a crianças e adolescentes com câncer em Montes Claros e Belo Horizonte. A instituição atua desde 1998 e foi eleita em 2018 e 2020 uma das 100 Melhores ONGs do Brasil por suas boas práticas em quesitos como governança, transparência, comunicação e financiamento. O Prêmio, realizado desde 2017, é uma parceria do Instituto Doar, da agência de projetos socioambientais O Mundo Que Queremos e da Ambev, com respaldo técnico de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e apoio da Fundação Toyota do Brasil.

Crianças da Fundação Sara

Para doar ou conhecer mais sobre o trabalho da Fundação Sara, acesse fundacaosara.org.br ou ligue (31) 3284-7690.

