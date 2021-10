Um acidente no set de gravação do filme “Rust”, nesta quinta-feira (21), resultou na morte da diretora de fotografia, Halyna Hutchins, e deixou o diretor do longa, Joel Souza, 48, ferido. Segundo o jornal americano The New York Times, o ator Alec Baldwin disparou uma arma de fogo acidentalmente em uma das cenas e estilhaços atingiram os profissionais.

Ainda não se sabe se era um ensaio ou a gravação final da cena. Hutchins foi levada de helicóptero a um hospital, mas não resistiu.

O porta-voz da polícia local, Juan Rios, disse ao jornal que o departamento está investigando o que provocou o acidente e o tipo de projétil usado na cena. Segundo ele, o departamento policial ainda não apresentou nenhuma acusação contra o ator e nenhuma pessoa foi presa.

A produtora do filme, a Rust Movie Productions LLC, declarou: “todo o elenco e a equipe estão absolutamente devastados pela tragédia de hoje, e enviamos nossas mais profundas condolências à família e entes queridos de Halyna”.

A empresa ainda informou que a produção do longa foi paralisada por tempo indeterminado e que está cooperando com as investigações. “Vamos fornecer aconselhamento para todos ligados ao filme enquanto trabalhamos para que processem este evento terrível”, afirmou.

O acidente é semelhante ao que matou o ator Brandon Lee durante as gravações de um filme em 1993, após o disparo de uma arma de fogo carregada incorretamente.

Leia mais:

Rapper mineiro Roger Deff lança novo álbum solo nesta sexta-feira

Ópera 'Tolomeo e Alessandro' será encenada pela primeira vez na América, no Palácio das Artes

Artistas do Cura começam a pintar as laterais de edifícios da praça Raul Soares nesta quinta