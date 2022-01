O perfil oficial do Globoplay no Twitter deu uma “iludida”nos fãs do Big Brother Brasil nesse domingo (16). A plataforma de streaming da Globo divulgou por email a assinantes que transmitiria a entrada dos participantes do reality show na casa ao vivo. (Veja a lista dos escolhidos).

“Só quem é assinante vai poder conferir a entrada dos brothers na nave looouca do BBB, ao vivo! Vamos acompanhar o pessoal se conhecendo, se amando, tudo lindo e maravilhoso até o fogo no parquinho começar”, dizia o comunicado.

Minutos depois, a plataforma voltou atrás pedindo desculpas pelo equivoco, que houve uma "confusãozinha":

Por aqui, a vontade de espiar está tão grande que acabei fazendo uma confusãozinha. 🥴



Amanhã, logo após Um Lugar ao Sol, vamos conferir a entrada dos brothers na casa pela TV Globo. E só depois disso, todas as 11 câmeras estarão disponíveis para assinantes 24 horas por dia. — globoplay 👁️ (@globoplay) January 16, 2022

Os fãs ficaram empolgados porque a decisão seria inédita. Em todas as outras edições, os participantes costumam entrar por volta de 12h, mas o momento só era exibido após a novela das 21h.

O erro deixou alguns internautas irritados. Veja algumas reações:

Encheram o c* de dinheiro nessas horinhas de confusão hein? Pqp que amadorismo — Laís (@lcn2502) January 16, 2022