Batatinha frita 1, 2, 3... O quanto você arriscaria sua vida por dinheiro? A nova série coreana da Netflix, Round 6, ou Squid Game, está bombando e dando o que falar. O sucesso é tão grande que a produção se tornou a mais vista de todos os tempos por usuários da plataforma de streaming.

Com uma trama que mistura elementos de filmes como 'Jogos Vorazes' e 'Jogos Mortais', os episódios mostram 456 pessoas atoladas em dívidas participando de jogos infantis em troca de dinheiro. O prêmio milionário é de 45,6 bilhões de won coreanos, cerca de R$ 200 milhões. Porém, o preço da derrota é a morte imediata, e os os competidores só descobrem isso ao participar.

Para aguçar a curiosidade de vocês, o Hoje em Dia separou oito curiosidades sobre a série, sem spoilers; confira:

1- Significado das máscaras

De acordo com o diretor da série Hwang Dong-hyuk, a inspiração para as máscaras da equipe do jogo foram as colônias de formigas, onde cada uma tem sua função estabelecida, mas é impossível distinguir as diferenças entre elas.

Os uniformes da equipe demonstraram igualdade entre eles, mas são os símbolos em seus capacetes que revelam as funções. Aqueles com o triângulo são soldados. Os que usam o círculo são trabalhadores. Já o quadrado é usado apenas por líderes e chefes. Cada um deles tem funções específicas e devem exercer apenas o que lhe é encarregado, caso contrário devem ser mortos.

2- Boneca gigante existe

Se você tiver coragem de chegar perto da perigosa boneca gigante da série, pode marcar sua visita para o condado de Jincheon, na Coreia do Sul. O brinquedo está em um museu.

Segundo informações da JTBC News, a boneca pertence ao Jincheon Carriage Museum, também conhecido como Macha Land, e foi emprestada à produção da série. Mas já foi devolvida ao local de origem.

3- Acusação de plágio

É comum que algo de muito sucesso gere polêmicas, e com a produção não poderia ser diferente. Atualmente, o diretor e roteirista Hwang Dong-hyuk está sendo acusado de plagiar a produção japonesa As The Gods Will. Uma das denúncias tem como base as similaridades entre a cena abaixo, do filme. Trata-se do momento da primeira prova, com a gigantesca e aterrorizante boneca.

Apesar disso, o roteiro de Round 6 foi finalizado em 2009, e o filme em questão foi lançado em 2014. Até o momento, o plágio não foi confirmado.

4- 'Squid Game' (O jogo da lula)

O produtor e diretor Hwang Dong Hyuk revelou a origem do nome jogo. "Squid Game é um jogo que eu costumava jogar quando era criança. No pátio da escola e nas ruas do bairro e, por isso, a série conta a história de pessoas que costumavam jogar este jogo quando eram jovens e voltaram a jogar como adultos. Acho que o Squid Game é um dos jogos mais fisicamente intensos de se jogar. E também é um dos meus jogos favoritos. Também acho que o Squid Games é o jogo infantil icônico que melhor reflete a imagem da sociedade atual”, explicou.

5- A série começou a ser escrita em 2008

O produtor Hwang Dong Hyuk começou a escrever o primeiro rascunho de Squid Game em 2008, mesmo antes de seus filmes de sucesso.

“Eu li muitos mangás naquela época e escrevi o roteiro. Foi concluído em 2009. Na época, parecia que essa história tinha um conteúdo que as pessoas talvez não estivessem familiarizadas, ou parece muito intenso. E há algumas pessoas que acham que a história é um pouco complicada demais é improvável que seja comercializável. Além disso, naquela época, não fui capaz de financiar a produção o suficiente. E a parte do elenco também é difícil. Estou trabalhando nos preparativos para isso há cerca de um ano. Mas o projeto teve que ser dobrado no final.”

6- Símbolos

Círculo (O), triângulo (J) e quadrado (M), representam as iniciais do nome da série em coreano. OJM significa “Ojingeo Geim”, ou “Jogo da Lula”, tradução em português para Squid Game.

7- Telefone real

O número mostrado na série, que era acionado pelos interessados em participar dos jogos, pertence a uma pessoa real de Gyeonggi, na Coreia do Sul. Desde que Round 6 se tornou um sucesso internacional, ela relatou que recebe mais de 4 mil ligações diárias, e não apenas locais, mas do mundo inteiro dizendo que querem "entrar no jogo".

Um comunicado da Netflix divulgado pelo jornal The Independent afirma que "a equipe de produção está trabalhando para resolver definitivamente este problema com várias medidas, incluindo a edição de cenas em que o número de telefone aparece."

8- 456 jogadores

No início da série havia um total de 456 participantes no jogo. E eles foram todos interpretados por atores reais, sem computação gráfica.

